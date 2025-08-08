Фінансові новини
Уряд Швейцарії провів екстрене засідання через американські тарифи
23:07 07.08.2025 |
Уряд Швейцарії провів екстрене засідання в четвер після того, як президент США Дональд Трамп запровадив руйнівні імпортні тарифи на швейцарські товари, які загрожують завдати серйозної шкоди її експортоорієнтованій економіці.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Імпортні мита у розмірі 39% - одні з найвищих, що застосовуються до експорту будь-якої країни до США - набули чинності опівночі за вашингтонським часом після 11-годинних зусиль швейцарських посадовців, які не змогли досягти кращої домовленості.
Термінове засідання Федеральної ради - уряду Швейцарії - відбулося в Берні вранці.
Президент Швейцарії Карін Келлер-Зуттер залишила Вашингтон у середу без угоди після поспішно організованої поїздки.
Хоча вона заявила, що провела "дуже хорошу зустріч" з держсекретарем США Марко Рубіо, Келлер-Зуттер не зустрічалася з Трампом або будь-яким з його провідних торгових посадовців, повідомили Reuters два джерела.
Її пропозиція щодо 10% тарифної ставки була відхилена американськими посадовцями, додало одне з джерел.
Як і Швейцарія, десятки країн, які не змогли укласти угоди з Вашингтоном, стикаються з новими тарифними ставками, які американські імпортери почнуть платити з четверга, замінивши тимчасові 10% збори, що діють з квітня.
Торговельні переговори між Швейцарією та США триватимуть, повідомило Reuters окреме швейцарське джерело, знайоме з переговорами, але для укладення угоди потрібно більше часу.
Співрозмовник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, вважає, що угода врешті-решт буде укладена, але не став припускати, коли це може статися.
Швейцарія була приголомшена рішенням Трампа минулого тижня застосувати високі мита, які набагато вищі, ніж ті, про які домовилися Європейський Союз і такі країни, як Велика Британія, Японія та Південна Корея.
Нагадаємо, швейцарські політики з різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.
