Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Швейцарії провів екстрене засідання через американські тарифи

 

Уряд Швейцарії провів екстрене засідання в четвер після того, як президент США Дональд Трамп запровадив руйнівні імпортні тарифи на швейцарські товари, які загрожують завдати серйозної шкоди її експортоорієнтованій економіці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Імпортні мита у розмірі 39% - одні з найвищих, що застосовуються до експорту будь-якої країни до США - набули чинності опівночі за вашингтонським часом після 11-годинних зусиль швейцарських посадовців, які не змогли досягти кращої домовленості.

Термінове засідання Федеральної ради - уряду Швейцарії - відбулося в Берні вранці.

Президент Швейцарії Карін Келлер-Зуттер залишила Вашингтон у середу без угоди після поспішно організованої поїздки.

Хоча вона заявила, що провела "дуже хорошу зустріч" з держсекретарем США Марко Рубіо, Келлер-Зуттер не зустрічалася з Трампом або будь-яким з його провідних торгових посадовців, повідомили Reuters два джерела.

Її пропозиція щодо 10% тарифної ставки була відхилена американськими посадовцями, додало одне з джерел.

Як і Швейцарія, десятки країн, які не змогли укласти угоди з Вашингтоном, стикаються з новими тарифними ставками, які американські імпортери почнуть платити з четверга, замінивши тимчасові 10% збори, що діють з квітня.

Торговельні переговори між Швейцарією та США триватимуть, повідомило Reuters окреме швейцарське джерело, знайоме з переговорами, але для укладення угоди потрібно більше часу.

Співрозмовник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, вважає, що угода врешті-решт буде укладена, але не став припускати, коли це може статися.

Швейцарія була приголомшена рішенням Трампа минулого тижня застосувати високі мита, які набагато вищі, ніж ті, про які домовилися Європейський Союз і такі країни, як Велика Британія, Японія та Південна Корея.

Нагадаємо, швейцарські політики з різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес