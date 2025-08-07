Фінансові новини
У Росії продовжує зростати дефіцит бюджету - вже майже 5 трильйонів рублів
17:30 07.08.2025 |
Дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати, за липень він збільшився на 1,2 трильйона рублів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.
За підсумками семи місяців дефіцит бюджету Росії становив 4,9 трлн рублів, що значно вище запланованого Мінфіном на рік у розмірі 3,8 трлн рублів.
Зазначається, що доходи російського бюджету у липні становили 2,7 трлн рублів, але видатки виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн рублів проти 3,2 трлн рублів у червні.
За сім місяців видатки бюджету РФ зросли на 20,8%, а доходи - лише на 2,8%, у реальному вираженні (з поправкою до зростання цін) це означає зниження.
Такі дані пояснюються падінням нафтогазових доходів (5,2 трлн руб.): їхнє падіння прискорилося в річному вираженні до 18,5% за підсумками семи місяців з 16,9% у першому півріччі.
Через обвал нафтогазових доходів уряд РФ готується вдруге цього року переглядати бюджет - у вересні разом із проєктом бюджету на наступну «трирічку» будуть внесені корективи до цьогорічного бюджету.
Експерти чекають зростання дефіциту бюджету країни - від 5 до 9 трлн рублів.
