В індійського НПЗ Роснєфті після санкцій Євросоюзу виникли проблеми з пошуком танкерів
16:57 07.08.2025 |
Індійська нафтова компанія Nayara Energy, яка частково належить Роснєфті, звернулася до Міністерства судноплавства Індії з проханням про допомогу. Про це з посиланням на джерела пишуть Reuters і Bloomberg.
Річ у тім, що індійські судновласники припинили співпрацю з Nayara, яка у липні потрапила під санкції Євросоюзу. Тому компанія просить уряд допомогти у транспортуванні нафтопродуктів усередині країни.
Nayara Energy управляє другим за величиною нафтопереробним заводом в Індії з потужністю 20 млн тонн на рік. Їй належить понад 6500 заправних станцій у всій Індії (приблизно 7% загальної мережі в країні) та завод з виробництва поліпропілену потужністю 450 000 тонн на рік (8% потужності в Індії).
Раніше Reuters писало, що Nayara звернулася до державних роздрібних продавців пального з пропозицією про продаж своєї продукції на внутрішньому ринку.
За даними джерел, міністерства судноплавства, нафти та закордонних справ Індії незабаром проведуть зустріч для розгляду прохання Nayara.
Нью-Делі вивчає можливості залучення кораблів місцевих компаній під індійським прапором для приватних НПЗ. Судновласники посилаються на проблеми, зокрема пов'язані з отриманням страхового покриття рейсів для Nayara.
