Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В індійського НПЗ Роснєфті після санкцій Євросоюзу виникли проблеми з пошуком танкерів

 

Індійська нафтова компанія Nayara Energy, яка частково належить Роснєфті, звернулася до Міністерства судноплавства Індії з проханням про допомогу. Про це з посиланням на джерела пишуть Reuters і Bloomberg.

Річ у тім, що індійські судновласники припинили співпрацю з Nayara, яка у липні потрапила під санкції Євросоюзу. Тому компанія просить уряд допомогти у транспортуванні нафтопродуктів усередині країни.

Nayara Energy управляє другим за величиною нафтопереробним заводом в Індії з потужністю 20 млн тонн на рік. Їй належить понад 6500 заправних станцій у всій Індії (приблизно 7% загальної мережі в країні) та завод з виробництва поліпропілену потужністю 450 000 тонн на рік (8% потужності в Індії).

Раніше Reuters писало, що Nayara звернулася до державних роздрібних продавців пального з пропозицією про продаж своєї продукції на внутрішньому ринку.

За даними джерел, міністерства судноплавства, нафти та закордонних справ Індії незабаром проведуть зустріч для розгляду прохання Nayara.

Нью-Делі вивчає можливості залучення кораблів місцевих компаній під індійським прапором для приватних НПЗ. Судновласники посилаються на проблеми, зокрема пов'язані з отриманням страхового покриття рейсів для Nayara.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес