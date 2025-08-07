Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс просив армію змінити рівень води в річці, де він катався на човні під час відпочинку — Guardian

 

Команда віцепрезидента США Джей Ді Венса просила корпус інженерів армії США змінити випуск води з озера в Огайо, щоб підняти рівень води в річці Літл Маямі, на якій посадовець прогулювався човном під час відпустки.

Про це пише Guardian.

За даними видання, Венса бачили в південно-західній частині Огайо 2 серпня, у його 41-й день народження. Там він сплавлявся на каное по річці Літл Маямі.

Корпус інженерів армії США (USACE) підтвердив, що отримав запит від Секретної служби США, пояснивши його потребою «підтримки безпечної навігації» для персоналу Секретної служби, що охороняли Венса.

Однак неназване джерело Guardian каже, що запит на зміну випуску води з озера в річку зробили не лише для підтримки охорони віцепрезидента, а й щоб створити «ідеальні умови для каякінгу».

Після цього, за даними Геологічної служби США, на річці фіксували раптове підняття рівня води, а на озері цей рівень відповідно знизився. Як вказує Guardian, USACE раніше вже змінювало витоки води - наприклад, для проведення місцевих річкових заходів або навчання аварійних служб.

Водночас такого зазвичай не роблять для окремих людей або за індивідуальним запитом, каже джерело журналістів.

Такі спеціальні послуги для Венса викликали критику, адже адміністрація Трампа скорочує фінансування, зокрема, для Служби національних парків (NPS), що призвело до звільнення багатьох її працівників.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

