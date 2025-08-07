Фінансові новини
- 07.08.25
- 17:23
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Венс просив армію змінити рівень води в річці, де він катався на човні під час відпочинку — Guardian
16:07 07.08.2025 |
Команда віцепрезидента США Джей Ді Венса просила корпус інженерів армії США змінити випуск води з озера в Огайо, щоб підняти рівень води в річці Літл Маямі, на якій посадовець прогулювався човном під час відпустки.
Про це пише Guardian.
За даними видання, Венса бачили в південно-західній частині Огайо 2 серпня, у його 41-й день народження. Там він сплавлявся на каное по річці Літл Маямі.
Корпус інженерів армії США (USACE) підтвердив, що отримав запит від Секретної служби США, пояснивши його потребою «підтримки безпечної навігації» для персоналу Секретної служби, що охороняли Венса.
Однак неназване джерело Guardian каже, що запит на зміну випуску води з озера в річку зробили не лише для підтримки охорони віцепрезидента, а й щоб створити «ідеальні умови для каякінгу».
Після цього, за даними Геологічної служби США, на річці фіксували раптове підняття рівня води, а на озері цей рівень відповідно знизився. Як вказує Guardian, USACE раніше вже змінювало витоки води - наприклад, для проведення місцевих річкових заходів або навчання аварійних служб.
Водночас такого зазвичай не роблять для окремих людей або за індивідуальним запитом, каже джерело журналістів.
Такі спеціальні послуги для Венса викликали критику, адже адміністрація Трампа скорочує фінансування, зокрема, для Служби національних парків (NPS), що призвело до звільнення багатьох її працівників.
ТОП-НОВИНИ
«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
В індійського НПЗ Роснєфті після санкцій Євросоюзу виникли проблеми з пошуком танкерів
Венс просив армію змінити рівень води в річці, де він катався на човні під час відпочинку — Guardian
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом
Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
Аграрне лобі ЄС сповільнить процес вступу України до ЄС – «Радіо Свобода»
FT: Китай тестує стейблкоїни у Гонконзі для зниження впливу долара США
У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
Найбільший у світі нейрокомп'ютер імітує мозок мавпи
Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing