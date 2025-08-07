Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм

 

Президент США вимагає, аби призначений цього року головний виконавчий директор Intel негайно пішов зі своєї посади через зв'язки з Китаєм. У своїй заяві у Truth Social він сказав, що "іншого розв'язання цієї проблеми немає".

Трохи раніше Reuters повідомляло, що сенатор-республіканець США Том Коттон надіслав листа голові правління компанії Intel з питаннями щодо зв'язків генерального директора Ліп-Бу Тана з китайськими фірмами та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою компанією Cadence Design.

Ще у квітні з'являлися повідомлення, що призначений у березні гендиректор має великі інвестиції у китайські технологічні компанії. Загалом Тан керував понад 40 компаніями у Китаї та мав частки у понад 600 підприємствах загальною вартістю не менше $200 млн.

Серед компаній, до яких причетний Ліп-Бу Тан, були й фірми, що мають зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) та іншими урядовими структурами.

"Intel зобов'язана бути відповідальним розпорядником коштів американських платників податків та дотримуватися чинних правил безпеки", - йдеться у листі Коттона. "Зв'язки пана Тана викликають питання щодо здатності Intel виконувати ці зобов'язання.

Після заяви Трампа акції Intel впали майже на 5% на передринкових торгах.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel, США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес