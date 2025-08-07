Фінансові новини
07.08.25
17:23
RSS
мапа сайту
Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
15:54 07.08.2025 |
Президент США вимагає, аби призначений цього року головний виконавчий директор Intel негайно пішов зі своєї посади через зв'язки з Китаєм. У своїй заяві у Truth Social він сказав, що "іншого розв'язання цієї проблеми немає".
Трохи раніше Reuters повідомляло, що сенатор-республіканець США Том Коттон надіслав листа голові правління компанії Intel з питаннями щодо зв'язків генерального директора Ліп-Бу Тана з китайськими фірмами та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою компанією Cadence Design.
Ще у квітні з'являлися повідомлення, що призначений у березні гендиректор має великі інвестиції у китайські технологічні компанії. Загалом Тан керував понад 40 компаніями у Китаї та мав частки у понад 600 підприємствах загальною вартістю не менше $200 млн.
Серед компаній, до яких причетний Ліп-Бу Тан, були й фірми, що мають зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) та іншими урядовими структурами.
"Intel зобов'язана бути відповідальним розпорядником коштів американських платників податків та дотримуватися чинних правил безпеки", - йдеться у листі Коттона. "Зв'язки пана Тана викликають питання щодо здатності Intel виконувати ці зобов'язання.
Після заяви Трампа акції Intel впали майже на 5% на передринкових торгах.
