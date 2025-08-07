FT: Китай тестує стейблкоїни у Гонконзі для зниження впливу долара США

Китай розпочав обережне тестування стейблкоїнів через Гонконг у спробі міжнародного просування юаня та зменшення залежності від американського долара. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Водночас регулятори побоюються, що нова технологія може спричинити відтік капіталу та посилити загрози відмивання коштів, зауважили жірналісти.

Після багаторічної заборони криптовалют на материковому Китаї, Гонконг став своєрідним полігоном для експериментів з цифровими активами.

Нагадаємо, що у 2024 році Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю визнали операції з криптоактивами одним із методів відмивання грошей.

Нещодавно в Гонконзі ухвалили закон, який дозволяє ліцензованим компаніям випускати стейблкоїни, прив'язані до будь-якої фіатної валюти. Проте Гонконгське валютне управління (HKMA) зайняло обережну позицію: ліцензії нададуть лише «одиницям» заявників.

Ключова мета - створити альтернативу доларовим стейблкоїнам, які, як вважають китайські чиновники, «закріплюють домінування долара США в глобальній економіці».

Тим часом вони намагаються впроваджувати технології без шкоди для контролю над фінансовою системою країни, наголосили у виданні.

Згідно з FT, голова Народного банку Китаю Пан Гуншен у червні заявив, що стейблкоїни «фундаментально змінили традиційний ландшафт платежів».

Упродовж останніх двох місяців регулятори проводили консультації з експертами щодо майбутньої політики у сфері криптовалют і стейблкоїнів, як відмітили у матеріалі.

Один з учасників цих обговорень наголосив:

«Будь-який стейблкоїн-проєкт у Китаї має бути сумісним із національними умовами країни».

За його словами, регулятори особливо акцентують на ризиках відтоку капіталу.

Побоювання Пекіна також відображаються в риториці Гонконгського валютного управління, бо під час нещодавньої пресконференції чиновники заявили:

«Ми серйозно стурбовані спекуляціями на ринку та надмірним ентузіазмом».

Офіційні особи також попереджають про ризики відмивання грошей, пов'язані зі стейблкоїнами. Під час відбору до «пісочниці» - програми тестування - HKMA ретельно перевіряла бізнес-моделі, джерела резервів та механізми врегулювання спорів, підкреслили журналісти.

Пол Танг, директор Асоціації операторів грошових послуг Гонконгу, зазначив:

«Пріоритетом HKMA є стабільність і контроль на старті, тому очікується, що перші проєкти зосередяться на B2B-сегменті, що обмежить їхнє початкове поширення».

Китайські державні компанії дедалі активніше цікавляться технологією стейблкоїнів, зокрема в контексті платежів і розрахунків.

Як повідомив Чень Лін, директор Центру фінансових інновацій Університету Гонконгу, кілька держпідприємств уже готують заявки на отримання ліцензій.

Втім, серед чотирьох основних державних банків Китаю лише один отримає ліцензію на першому етапі, стверджують джерела, обізнані із ситуацією.

Водночас, за інформацією FT, HKMA не виключає можливості затвердження стейблкоїнів, прив'язаних до офшорного юаня.

Китай давно прагне посилити міжнародне використання своєї валюти, особливо в транскордонних платежах - сфері, де стейблкоїни здатні обійти традиційні системи, як-от SWIFT, які Пекін вважає потенційно небезпечними у разі конфлікту.

Однак виклики залишаються.

«Конкурувати з системою стейблкоїнів, забезпечених доларом США, дуже складно. Гонконг докладає зусиль, але попереду ще довгий шлях», - визнав Чень Лін.