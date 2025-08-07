Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай скоротив імпорт вугілля майже на чверть

 

Імпорт вугілля до Китаю в липні впав на 23% у річному вимірі - до 35,61 млн тонн.

Про це пише Reuters.

Попри падіння, показник трохи відновився після дворічного мінімуму в червні - через спеку, яка підвищила попит на електроенергію.

"Перспективи для імпорту залишаються слабкими через зростання внутрішнього видобутку і виробництва з ВДЕ," - кажуть аналітики Kpler.

Документ Національного енергетичного управління від 20 липня ініціював перевірки на шахтах у восьми провінціях. Це короткостроково підвищило ціни на коксівне вугілля через очікування перебоїв у постачанні.

"Якщо інспекції призведуть до зупинок, це може підняти внутрішні ціни і спричинити нову хвилю імпорту," - вважають аналітики LSEG.

За перші сім місяців 2025 року імпорт вугілля знизився на 13%, до 257,3 млн тонн.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес