Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НПЗ в Індії чекають на розпорядження уряду щодо купівлі нафти з Росії - Reuters
12:38 07.08.2025 |
Індійські нафтопереробні заводи очікують на розпорядження уряду країни, чи продовжувати закуповувати російську нафту після того, як Сполучені Штати вирішили запровадити нові 25-відсоткові мита на індійські товари через енергетичні зв'язки Нью-Делі з Москвою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох проінформованих співрозмовників у галузі.
«Поки що уряд нам нічого не повідомив, тому ми не зупинимо імпорт російської нафти», - сказав представник приватної нафтопереробної компанії.
Зазначається, що Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, залежить від російської нафти для забезпечення понад третини своїх потреб у нафті.
Хоча державні нафтопереробні заводи призупинили імпорт російської нафти, приватні компанії Reliance Industries, Nayara Energy та HPCL Mittal Energy продовжують збільшувати обсяги імпорту російської нафти.
Президент США Дональд Трамп розкритикував закупівлі Індією російської нафти, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати війну Москви в Україні.
Якщо індійські нафтопереробні заводи будуть змушені скоротити імпорт з Росії, очікується, що вони звернуться до постачальників на Близькому Сході, в Африці та Америці.
Саудівська Аравія, третій за величиною постачальник нафти в Індії, вже підвищила свої офіційні ціни на продаж для Азії.
«В очікуванні вищого попиту в Індії вони зберегли дуже високі ціни», - сказав представник нафтопереробного заводу в Індії, додавши, що ринки очікують на запровадження нових мит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|В індійського НПЗ Роснєфті після санкцій Євросоюзу виникли проблеми з пошуком танкерів
|Венс просив армію змінити рівень води в річці, де він катався на човні під час відпочинку — Guardian
|Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Аграрне лобі ЄС сповільнить процес вступу України до ЄС – «Радіо Свобода»
|FT: Китай тестує стейблкоїни у Гонконзі для зниження впливу долара США
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing