НПЗ в Індії чекають на розпорядження уряду щодо купівлі нафти з Росії - Reuters

 

Індійські нафтопереробні заводи очікують на розпорядження уряду країни, чи продовжувати закуповувати російську нафту після того, як Сполучені Штати вирішили запровадити нові 25-відсоткові мита на індійські товари через енергетичні зв'язки Нью-Делі з Москвою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох проінформованих співрозмовників у галузі.

«Поки що уряд нам нічого не повідомив, тому ми не зупинимо імпорт російської нафти», - сказав представник приватної нафтопереробної компанії.

Зазначається, що Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, залежить від російської нафти для забезпечення понад третини своїх потреб у нафті.

Хоча державні нафтопереробні заводи призупинили імпорт російської нафти, приватні компанії Reliance Industries, Nayara Energy та HPCL Mittal Energy продовжують збільшувати обсяги імпорту російської нафти.

Президент США Дональд Трамп розкритикував закупівлі Індією російської нафти, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати війну Москви в Україні.

Якщо індійські нафтопереробні заводи будуть змушені скоротити імпорт з Росії, очікується, що вони звернуться до постачальників на Близькому Сході, в Африці та Америці.

Саудівська Аравія, третій за величиною постачальник нафти в Індії, вже підвищила свої офіційні ціни на продаж для Азії.

«В очікуванні вищого попиту в Індії вони зберегли дуже високі ціни», - сказав представник нафтопереробного заводу в Індії, додавши, що ринки очікують на запровадження нових мит.
Ключові теги: Індія
 

