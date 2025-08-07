Фінансові новини
07.08.25
- 17:23
- RSS
- мапа сайту
Нові мита Трампа на імпорт до США набули чинності
12:29 07.08.2025 |
Запроваджені президентом США Дональдом Трампом підвищені мита на імпорт для десятків країн набули чинності у четвер.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Зазначається, що Митно-прикордонна служба США почала нараховувати вищі тарифи від початку доби.
Митні ставки сягають від 10% до 50% залежно від країн і домовленостей.
Вісім основних торгових партнерів, на які припадає близько 40% торговельних потоків США, уклали з Трампом рамкові угоди про поступки, включаючи Європейський Союз, Японію та Південну Корею, яким вдалось знизити базовий тариф до 15%. Великій Британії вдалось домовитися про 10%. В'єтнам, Індонезія, Пакистан і Філіппіни домоглися зниження ставок до 19% або 20%.
Найвищі тарифи США ввели, зокрема, для Бразилії (50%), Швейцарії (39%), Канади (35%) та Індії (25%).
Указ президента США від 31 липня запроваджує мита вище 10% для 67 торгових партнерів, а для тих, хто не входить до цього списку, ставка залишається на рівні 10%. Ці мита - частина багаторівневої тарифної стратегії, яка охоплює секторальні торговельні бар'єри на напівпровідники, фармацевтичні препарати, авто, сталь, алюміній, мідь, деревину та інші товари. У середу Трамп заявив, що мита на мікрочіпи можуть досягти 100%.
Китай перебуває на окремому тарифному треку і 12 серпня може зіткнутися з потенційним підвищенням мит. Американський лідер може ввести додаткові мита через закупівлю Китаєм російської нафти, щоб чинити тиск на Москву.
