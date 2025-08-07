Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові мита Трампа на імпорт до США набули чинності

 

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом підвищені мита на імпорт для десятків країн набули чинності у четвер.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що Митно-прикордонна служба США почала нараховувати вищі тарифи від початку доби.

Митні ставки сягають від 10% до 50% залежно від країн і домовленостей.

Вісім основних торгових партнерів, на які припадає близько 40% торговельних потоків США, уклали з Трампом рамкові угоди про поступки, включаючи Європейський Союз, Японію та Південну Корею, яким вдалось знизити базовий тариф до 15%. Великій Британії вдалось домовитися про 10%. В'єтнам, Індонезія, Пакистан і Філіппіни домоглися зниження ставок до 19% або 20%.

Найвищі тарифи США ввели, зокрема, для Бразилії (50%), Швейцарії (39%), Канади (35%) та Індії (25%).

Указ президента США від 31 липня запроваджує мита вище 10% для 67 торгових партнерів, а для тих, хто не входить до цього списку, ставка залишається на рівні 10%. Ці мита - частина багаторівневої тарифної стратегії, яка охоплює секторальні торговельні бар'єри на напівпровідники, фармацевтичні препарати, авто, сталь, алюміній, мідь, деревину та інші товари. У середу Трамп заявив, що мита на мікрочіпи можуть досягти 100%.

Китай перебуває на окремому тарифному треку і 12 серпня може зіткнутися з потенційним підвищенням мит. Американський лідер може ввести додаткові мита через закупівлю Китаєм російської нафти, щоб чинити тиск на Москву.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

