- 07.08.25
- 17:23
У Росії заявили про атаку дронів на НПЗ і військову частину в Краснодарському краї
12:21 07.08.2025
У РФ заявили, що в результаті атаки БПЛА у Краснодарському краї горить Афіпський нафтопереробний завод і військова частина.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra, передає Укрінформ.
Окрім цього, місцеві жителі заявляють, що після атаки БПЛА також горить військова частина 61661 у Слов'янську-на-Кубані.
Пізніше інформацію підтвердили у РСЧС (Єдиній державній системі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ).
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що атаку безпілотників відбивали в акваторії біля Новоросійська, пише телеграм-канал Baza. У місті розташований порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.
Також у Суровікіно, що у Волгоградській області РФ, відбувалася атака БПЛА.
«Сьогодні вночі силами ППО Міноборони Росії відбито атаку БПЛА на об'єкти на території Волгоградської області. Постраждалих немає. На залізничній станції «Суровікіно» виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами», - заявив губернатор регіону Андрій Бочаров.
Раніше в аеропорту Волгограда вводили режим «Килим»: з обмеженнями на виліт та приліт бортів.
Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БПЛА. За даними відомства, 31 дрон буцімто збитий над Азовським морем, 11 в анексованому Криму, десять у Ростовській області, дев'ять у Краснодарському краї, вісім над Чорним морем, сім у Волгоградській області, чотири у Білгородській та по одному - у Курській та Орловській областях.
