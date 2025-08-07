У Росії заявили про атаку дронів на НПЗ і військову частину в Краснодарському краї

У РФ заявили, що в результаті атаки БПЛА у Краснодарському краї горить Афіпський нафтопереробний завод і військова частина.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra, передає Укрінформ.

Окрім цього, місцеві жителі заявляють, що після атаки БПЛА також горить військова частина 61661 у Слов'янську-на-Кубані.

Пізніше інформацію підтвердили у РСЧС (Єдиній державній системі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ).

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що атаку безпілотників відбивали в акваторії біля Новоросійська, пише телеграм-канал Baza. У місті розташований порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.

Також у Суровікіно, що у Волгоградській області РФ, відбувалася атака БПЛА.

«Сьогодні вночі силами ППО Міноборони Росії відбито атаку БПЛА на об'єкти на території Волгоградської області. Постраждалих немає. На залізничній станції «Суровікіно» виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами», - заявив губернатор регіону Андрій Бочаров.

Раніше в аеропорту Волгограда вводили режим «Килим»: з обмеженнями на виліт та приліт бортів.

Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БПЛА. За даними відомства, 31 дрон буцімто збитий над Азовським морем, 11 в анексованому Криму, десять у Ростовській області, дев'ять у Краснодарському краї, вісім над Чорним морем, сім у Волгоградській області, чотири у Білгородській та по одному - у Курській та Орловській областях.