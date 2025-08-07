Російські компанії змушені витрачати свої запаси через недоступність кредитів

Російським компаніям дедалі складніше фінансувати свою діяльність через високі ставки, тому вони активно витрачають раніше зроблені запаси.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

У російському Центробанку зазначили, що зміна запасів матеріальних оборотних коштів зробила суттєвий негативний внесок у річний приріст ВВП у першому кварталі. За оцінкою ЦБ Росії, у постійних цінах, він був найнижчим із кризового 2009 року, коли російська економіка знизилася на 7,9%.

Одна з головних проблем бізнесу - нестача коштів для фінансування оборотного капіталу, показують опитування підприємств, які регулярно проводять Центробанк РФ.

Російські компанії називають цей фактор серед складнощів, що обмежують поточну діяльність, причому порівняно з першим кварталом його значущість зросла: у другому кварталі на це поскаржилися 15% опитаних.

При цьому запаси - важлива частина оборотного капіталу, і за труднощів із фінансуванням компанії просто зменшують їх.

У промисловості РФ рентабельність оборотного капіталу ще наприкінці минулого року опустилася нижче за ставку за кредитами, й у такій ситуації нарощувати запаси немає сенсу.

Компанії в деяких галузях оптимізували логістичний процес із метою зниження витрат за зберігання сировини та її доставку.

Скорочення запасів виявилося настільки сильним, що ЦБ Росії знизив прогноз зростання валового накопичення порівняно з квітневою версією прогнозу на 1 процентний пункт, до 0,5-2,5%.

Водночас російський ЦБ очікує, що до кінця року компанії трохи заповнять запаси. Але незважаючи на передбачувану корекцію, за підсумками року їхній внесок у темпи зростання ВВП залишиться негативним. У 2026 році корекція продовжиться і зміна запасів вноситиме невеликий позитивний внесок у темпи зростання ВВП, сподіваються в ЦБ РФ.

Основні запаси російські компанії зробили в 2023 році, коли налагодилися ланцюжки поставок, обірвані розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України, санкціями та виходом багатьох західних компаній із російського ринку. Зміна запасів тоді забезпечила майже половину зростання ВВП - але вже минулого року, коли ЦБ Росії посилив політику, вклад запасів у ВВП був негативним.

Раніше стало відомо, що російська держкорпорація "Росатом" попросила допомоги з бюджету через дорогі кредити.

Як повідомлялося, Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 25 липня, вирішив знизити ключову ставку одразу на 2 відсоткових пункти - до 18%.

У червні рада директорів Банку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Це стало першим її зниженням з липня 2023 року, майже два роки вона лише зростала, а з жовня 2024 року сягнул 21% - максимального значення з 2003 року.

Цьому передувала публікація Bloomberg про те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Крім того, на високі ставки почав масово скаржитися великий російський бізнес. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що через високу облікову ставку до кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, а також у цілій низці інших галузей.