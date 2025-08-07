Авторизация

Путін націоналізував НПЗ та нафтобазу ексдержсекретаря Дагестану на $1,1 млрд

 

У Росії суд задовольнив позов Генпрокуратури та конфіскував на користь держави активи колишнього державного секретаря Дагестану Магомед-Султана Магомедова, загальна вартість яких оцінюється у 100 мільярдів рублів (приблизно $1,1 мільярда). Про це повідомила Федеральна служба безпеки (ФСБ), передають росЗМІ.

Рішенням суду були націоналізовані такі ключові підприємства як нафтопереробний завод "Дагнотех" та нафтоперевалочний комплекс "Дагнефтепродукт", який є найбільшим на Північному Кавказі.

До складу останнього входять 67 земельних ділянок, понад 360 будівель, трубопроводи та автозаправні станції. Це єдиний оператор, який здійснює перевалку нафти, що надходить у морський порт Махачкали.

За версією слідства, у період з 2001 по 2005 рік Магомедов, користуючись службовим становищем, передав ці підприємства своїм родичам та довіреним особам. Спочатку майно Дагнефтепродукту було незаконно переведено з федеральної власності в республіканську, а потім продано підконтрольним особам за значно заниженою ціною.

Магомед-Султан Магомедов, якого джерела у силових структурах називають "тіньовим керівником" Дагестану, зараз є фігурантом кримінальної справи за звинуваченнями у шахрайстві та легалізації злочинних коштів. Ексчиновника було затримано 25 червня, а згодом звільнено з посади "у зв'язку із втратою довіри". Наразі він перебуває під підпискою про невиїзд. У межах розслідування було проведено понад 70 обшуків та заарештовано майно фігурантів на суму понад 3 мільярди рублів.

Націоналізація приватних компаній у Росії стала одним із головних економічних трендів останніх років. Влада використовує цей механізм для перерозподілу активів серед лояльних до Кремля осіб, а також для посилення контролю над ключовими галузями в умовах санкцій та воєнного стану економіки. Так, у 2023-2024 роках під державний контроль перейшли частки в енергетичних компаніях, великих торговельних мережах та інфраструктурних підприємствах.

Путін також хоче відібрати у Константина Струкова Южуралзолото - четверту за обсягами золотовидобувну компанію Росії. І посягнув на одного з найбільших виробників тушонки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

