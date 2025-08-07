Авторизация

Найбільший у Росії виробник цементу скорочує робочий тиждень через кризу

 

Найбільший виробник цементу в Росії "Цемрос" з 1 жовтня переводить співробітників керівної компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень. Оголошення про це з'явилось на сайті компанії.

Причиною такого кроку вказано скорочення споживання цементу та зростання частки імпорту на російському ринку.

У разі покращення економічної ситуації у будівельній галузі та "за відновлення попиту на внутрішньому ринку" холдинг повернеться до п'ятиденного тижня.

На початку липня Цемрос, який володіє 18 заводами та кар'єрами з видобутку нерудних матеріалів, повідомив про тимчасове припинення роботи Бєлгородського цементного заводу. Це сталося "у зв'язку з погіршенням ринкової кон'юнктури, зниженням рентабельності виробництва та збільшенням частки імпортного цементу на російському будівельному ринку".

У компанії посилалися також на скорочення обсягів закупівель цементу девелоперами через високу ставку Центробанку, згортання безадресної пільгової іпотеки та уповільнення будівельних проєктів.

У першому півріччі поточного року попит на цемент у Росії знизився на 8,6%, а у другому кварталі - на 10,5%. У компанії прогнозують, що зниження попиту продовжиться і за підсумками року складе щонайменше 13-15%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

