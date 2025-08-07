Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: США тепер краще розуміють, на яких умовах РФ готова закінчити війну

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні. Водночас Вашингтон тепер краще розуміє умови РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відрізок з ефіру Fox News.

Зокрема, під час ефіру Рубіо запитали, коли саме може настати припинення вогню і чи обговорювали це на переговорах спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа на зустрічі з російським керівництвом.

"Я не можу сказати конкретно щодо таймінгу. Що у нас є - це краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, що європейці і - головним чином - що українці будуть готові прийняти. Що ми хочемо зрозуміти - як зробити ці позиції ближчими", - відповів держсекретар.

Він також додав, що якщо вдасться "звести досить близько те", що хочуть і РФ, і Україна - тоді в президента США Дональда Трампа буде можливість провести тристоронню зустріч, щоб закінчити війну. Ідеться про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

"Але я думаю, що, напевно, вперше за цієї адміністрації (Трампа, - ред.) у нас є конкретні приклади того, про що попросить Росія, щоб закінчити війну", - резюмував Рубіо.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

