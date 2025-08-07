Фінансові новини
Рубіо: США тепер краще розуміють, на яких умовах РФ готова закінчити війну
09:22 07.08.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні. Водночас Вашингтон тепер краще розуміє умови РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відрізок з ефіру Fox News.
Зокрема, під час ефіру Рубіо запитали, коли саме може настати припинення вогню і чи обговорювали це на переговорах спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа на зустрічі з російським керівництвом.
"Я не можу сказати конкретно щодо таймінгу. Що у нас є - це краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, що європейці і - головним чином - що українці будуть готові прийняти. Що ми хочемо зрозуміти - як зробити ці позиції ближчими", - відповів держсекретар.
Він також додав, що якщо вдасться "звести досить близько те", що хочуть і РФ, і Україна - тоді в президента США Дональда Трампа буде можливість провести тристоронню зустріч, щоб закінчити війну. Ідеться про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.
"Але я думаю, що, напевно, вперше за цієї адміністрації (Трампа, - ред.) у нас є конкретні приклади того, про що попросить Росія, щоб закінчити війну", - резюмував Рубіо.
