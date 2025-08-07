CNN: ідею про зустріч з Трампом Путін запропонував на переговорах з Віткоффом

Кремлівський правитель Владімір Путін озвучив ідею про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на переговорах зі спецпосланцем Стівом Віткоффом у Москві, що відбувались 7 серпня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних посадовців Білого дому, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, після цього помічники Трампа одразу ж приступили до підготовки зустрічей.

Хоча для організації поїздки президента і важливої зустрічі двох світових лідерів зазвичай потрібен час, ці джерела зазначили, що Трамп закликав свою команду діяти швидко.

Місце зустрічі ще не визначено, але, за даними Білого дому, обговорюється кілька варіантів.

Повідомляється, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

Сам Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Держсекретар Марко Рубіо зазначав, що для зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським необхідно максимально зблизити позиції Україні та РФ у питанні припинення війни.

За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу Трамп повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього - організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.