Трамп погрожує 100% митами на чипи для тих компаній, які не інвестуватимуть в США

Президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на всі мікросхеми та напівпровідники, що ввозяться до Сполучених Штатів з інших країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Ми збираємося ввести дуже високі мита на чіпи та напівпровідники, 100% мита на всі чіпи та напівпровідникові прилади, що поставляються до США", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що якщо іноземна компанія зобов'яжеться побудувати завод у США, її не обкладатимуть митом.

"Якщо ви взяли на себе зобов'язання побудувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, мито не стягується. Зрозуміло? Якщо з якихось причин ви кажете, що будуєте, але не будуєте, ми підраховуємо суму, вона накопичується, і ми стягуємо її з вас пізніше. Ви повинні заплатити, і це гарантія", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що такі заходи покликані захистити американську промисловість та скоротити залежність від іноземних постачальників.

За його словами, введення нових мит дозволить створити додаткові робочі місця в США і буде стимулювати розвиток високотехнологічної продукції на вітчизняному ринку.

Мита на імпорт електроніки до США

На початку квітня Трамп запровадив мита на імпорт товарів із понад 180 країн. Зокрема, були введені мита на імпорт у США комп'ютерів, чіпів і напівпровідників.

Однак виявилося, що через такі мита вартість iPhone може зрости на 30-40%, оскільки компанія Apple закупає комплектуючі та виробляє продукцію в Китаї, на Тайвані й в інших азіатських країнах.

Натомість Трамп заявив, що виробництво IPhone можна перенести до США.

Згодом президент скасував мита на імпорт смартфонів та комп'ютерів. Однак в уряді заявили про намір встановити упродовж двох місяців нові мита на критичні технологічні продукти з Китаю.

Додамо, що під час пресконференції 6 серпня, Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Китаю за підтримку цією країною війни проти України.

