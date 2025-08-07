Авторизация

США контролюватимуть постачання російської нафти до інших держав - указ

 

Сполучені Штати відстежуватимуть імпорт російської нафти іншими країнами і не виключають вжиття економічних заходів проти них.

Про це йдеться у виконавчому указі президента США Дональда Трампа, передає Укрінформ.

Відповідно до указу президента США, Міністерство торгівлі спільно з Державним департаментом, Міністерством фінансів та високопосадовцями інших структур проводитимуть моніторинг країн, які безпосередньо чи опосередковано імпортують нафту з Російської Федерації.

За підсумками аналізу цих даних буде підготовлена доповідь для президента з рекомендаціями щодо можливих подальших заходів впливу, включаючи запровадження санкцій або додаткових тарифів, таких як адвалорна ставка мита у розмірі 25% на імпорт товарів цієї країни.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

