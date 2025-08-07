США контролюватимуть постачання російської нафти до інших держав - указ

Сполучені Штати відстежуватимуть імпорт російської нафти іншими країнами і не виключають вжиття економічних заходів проти них.

Про це йдеться у виконавчому указі президента США Дональда Трампа, передає Укрінформ.

Відповідно до указу президента США, Міністерство торгівлі спільно з Державним департаментом, Міністерством фінансів та високопосадовцями інших структур проводитимуть моніторинг країн, які безпосередньо чи опосередковано імпортують нафту з Російської Федерації.

За підсумками аналізу цих даних буде підготовлена доповідь для президента з рекомендаціями щодо можливих подальших заходів впливу, включаючи запровадження санкцій або додаткових тарифів, таких як адвалорна ставка мита у розмірі 25% на імпорт товарів цієї країни.



