- 07.08.25
- 04:41
США контролюватимуть постачання російської нафти до інших держав - указ
23:59 06.08.2025
Сполучені Штати відстежуватимуть імпорт російської нафти іншими країнами і не виключають вжиття економічних заходів проти них.
Про це йдеться у виконавчому указі президента США Дональда Трампа, передає Укрінформ.
Відповідно до указу президента США, Міністерство торгівлі спільно з Державним департаментом, Міністерством фінансів та високопосадовцями інших структур проводитимуть моніторинг країн, які безпосередньо чи опосередковано імпортують нафту з Російської Федерації.
За підсумками аналізу цих даних буде підготовлена доповідь для президента з рекомендаціями щодо можливих подальших заходів впливу, включаючи запровадження санкцій або додаткових тарифів, таких як адвалорна ставка мита у розмірі 25% на імпорт товарів цієї країни.
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
