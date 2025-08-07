Авторизация

США можуть ввести вторинні санкції проти росії вже 8 серпня — Reuters

 

США можуть запровадити вторинні санкції проти росії вже цієї п'ятниці, 8 серпня.

Про це пише Reuters, покликаючись на неназваного посадовця адміністрації президента США.

За його словами, зустріч між главою рф володимиром путіним та спецпосланцем Стівом Віткоффом минула добре, а росіяни прагнуть і надалі взаємодіяти з Вашингтоном.

Попри це, продовжив він, вторинні санкції проти рф можуть бути введені вже цієї п'ятниці, 8 серпня.

Зазначимо, що саме цього дня закінчується дедлайн глави Білого дому Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди між росією та Україною.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту», якщо путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня.

До цього глава Білого дому назвав «огидними» російські удари по Україні та заявив, що планує запровадити санкції проти рф, якщо до 8 серпня не вдасться досягнути мирної угоди. Водночас Reuters із посиланням на джерела писав, що путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

