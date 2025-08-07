Фінансові новини
Індія вважає несправедливими нові мита США через нафту з РФ
23:36 06.08.2025 |
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що країна "вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів" у відповідь на нові 25-відсоткові мита, які США запровадили на імпорт з Індії у середу, 6 серпня, через те, що країна продовжує купувати російську нафту.
"Надзвичайно прикро, що США вирішили запровадити додаткові мита для Індії за дії, які також здійснюють кілька інших країн у своїх національних інтересах. Ми ще раз наголошуємо, що ці дії є несправедливими, невиправданими та необґрунтованими", - йдеться у заяві речника МЗС Індії.
В ній також наголошується, що імпорт в країну провадиться на основі ринкових факторів і "здійснюється з загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей в Індії".
Мита США на імпорт з Індії сягне 50 відсотків
У середу президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25-вісоткових мит на товари з Індії, що доповнюють "будь-які інші мита, збори, податки, стягнення та платежі, що застосовуються до такого імпорту".
Вони почнуть застосовуватися через 21 день після підписання указу, тобто з 27 серпня. Таким чином, з урахуванням попередньої ставки на рівні 25 відсотків, загальний митний тариф США для товарів з Індії сягне 50 відсотків.
В указі зазначено, що уряд США моніторитиме, чи імпортує будь-яка інша країна прямо чи опосередковано нафту з РФ. Якщо такі дії будуть встановлені, президенту США мають бути надані рекомендації щодо можливих подальших заходів впливу, зокрема запровадження додаткових мит у розмірі 25 відсотків на імпорт товарів з цієї країни.
