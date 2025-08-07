Фінансові новини
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Мита на Індію лише початок економічного тиску США на нафту РФ – Bloomberg
23:24 06.08.2025 |
Додаткові мита президента Дональда Трампа в розмірі 25% на закупівлю російської нафти Індією може стати лише першим ударом по енергетичних доходах Москви, оскільки США розглядають варіанти, як змусити Володимира Путіна завершити війну проти України.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Окрім покарання покупців російської енергії тарифами, адміністрація Трампа також розглядає можливість запровадження нових санкцій проти прихованого флоту нафтових танкерів Росії та кількох організацій, які сприяють їхній діяльності.
Раніше в середу Путін завершив тригодинну зустріч з американським посланником Стівом Віткоффом у Кремлі, оскільки Росія намагається уникнути нових санкцій. Російський лідер обмінявся "сигналами" з Трампом щодо України під час зустрічі з посланцем, повідомив журналістам радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков, не уточнюючи деталей.
Ці судна стали важливими для здатності Росії транспортувати нафту, незважаючи на санкції США і Європи.
"Тіньовий флот танкерів - це основа ухилення Росії від санкцій і фінансування війни", - заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, на платформі X.
Джерела зазначили, що адміністрація Трампа розглядає різні варіанти обмеження енергетичних доходів Путіна. Інші можливості включають заходи, спрямовані на нафтові компанії та дії для кращого виконання наявних обмежень.
