Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мита на Індію лише початок економічного тиску США на нафту РФ – Bloomberg

 

Додаткові мита президента Дональда Трампа в розмірі 25% на закупівлю російської нафти Індією може стати лише першим ударом по енергетичних доходах Москви, оскільки США розглядають варіанти, як змусити Володимира Путіна завершити війну проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Окрім покарання покупців російської енергії тарифами, адміністрація Трампа також розглядає можливість запровадження нових санкцій проти прихованого флоту нафтових танкерів Росії та кількох організацій, які сприяють їхній діяльності.

Раніше в середу Путін завершив тригодинну зустріч з американським посланником Стівом Віткоффом у Кремлі, оскільки Росія намагається уникнути нових санкцій. Російський лідер обмінявся "сигналами" з Трампом щодо України під час зустрічі з посланцем, повідомив журналістам радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков, не уточнюючи деталей.

Ці судна стали важливими для здатності Росії транспортувати нафту, незважаючи на санкції США і Європи.

"Тіньовий флот танкерів - це основа ухилення Росії від санкцій і фінансування війни", - заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, на платформі X.

Джерела зазначили, що адміністрація Трампа розглядає різні варіанти обмеження енергетичних доходів Путіна. Інші можливості включають заходи, спрямовані на нафтові компанії та дії для кращого виконання наявних обмежень.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес