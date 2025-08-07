Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Швейцарія не домоглась зниження тарифів США на термінових переговорах

 

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу на термінових переговорах у Вашингтоні, які стали останньою спробою знизити 39-відсотковий тариф на швейцарський імпорт до США.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника Bloomberg, швейцарська делегація на переговорах з держсекретарем США Марко Рубіо в середу представила нову торгову пропозицію.

Джерело агентства не очікує, що до відʼїзду делегації на чолі з Келлер-Зуттер увечері в середу вдасться досягти суттєво кращих умов торгівлі.

Як відомо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% - найбільший показник для всіх європейських країн.

Його причиною став торговельний профіцит Швейцарії з США у розмірі 38,5 млрд доларів, повʼязаний з доволі специфічними товарами - золотом, фармацевтичною продукцією, годинниками та медичним приладдям.

Підвищений тариф має набути чинності з четверга, 7 серпня.

Оголошення адміністрації Трампа застало керівництво Швейцарії зненацька, але там заявили, що не будуть вдаватись до негайних торговельних заходів у відповідь.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

