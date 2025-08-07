Фінансові новини
ЗМІ: Швейцарія не домоглась зниження тарифів США на термінових переговорах
23:20 06.08.2025
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу на термінових переговорах у Вашингтоні, які стали останньою спробою знизити 39-відсотковий тариф на швейцарський імпорт до США.
Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовника Bloomberg, швейцарська делегація на переговорах з держсекретарем США Марко Рубіо в середу представила нову торгову пропозицію.
Джерело агентства не очікує, що до відʼїзду делегації на чолі з Келлер-Зуттер увечері в середу вдасться досягти суттєво кращих умов торгівлі.
Як відомо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% - найбільший показник для всіх європейських країн.
Його причиною став торговельний профіцит Швейцарії з США у розмірі 38,5 млрд доларів, повʼязаний з доволі специфічними товарами - золотом, фармацевтичною продукцією, годинниками та медичним приладдям.
Підвищений тариф має набути чинності з четверга, 7 серпня.
Оголошення адміністрації Трампа застало керівництво Швейцарії зненацька, але там заявили, що не будуть вдаватись до негайних торговельних заходів у відповідь.
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
