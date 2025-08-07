Трамп: JPMorgan Chase і Bank of America відмовлялися мене обслуговувати

Американські JPMorgan Chase & Co. і Bank of America Corp. раніше відмовилися обслуговувати Дональда Трампа, який обіймає нині посаду президента США.

"У мене було повно грошей, а вони (JPMorgan Chase - ІФ-У) сказали мені: "Вибачте, сер, ми не можемо з вами працювати. У вас 20 днів, щоб піти". Я сказав: "Ви, мабуть, жартуєте. Я був із вами 35-40 років", - заявив Трамп в інтерв'ю CNBC. Судячи з усього, він розповідав про період після закінчення його першого президентського терміну 2021 року, пише Financial Times.

За словами Трампа, JPMorgan повідомив про закриття його рахунків, а Bank of America, куди він хотів перейти, відмовився з ним співпрацювати. Трамп каже, що спілкувався тоді безпосередньо з главою BofA Браяном Мойнігеном.

"Коли я був президентом, Браян цілував мені дупу", - сказав Трамп.

"І він сказав: "Ми не можемо. Ні, ми не можемо". Тоді я пішов в інший банк, третій, четвертий. Дійшов до найрізноманітніших невеликих банків", - зазначив нинішній президент, у якого також була тривала співпраця з Deutsche Bank.

Коментуючи заяви Трампа, у JPMorgan запевнили, що не закривають рахунки з політичних причин, а Мойніген у відповідь на відповідне запитання CNBC утримався від оскарження його тверджень.

Останніми роками політики консервативного спрямування та низка відомих технологічних інвесторів заявляли, що американські банки дискримінували їх через політичні переконання. Перша леді країни Меланія Трамп у мемуарах писала, що банк закрив її рахунок після вторгнення прихильників її чоловіка в будівлю Капітолію в січні 2021 року і відмовився відкривати рахунок їхньому синові Беррону.

The Wall Street Journal у понеділок написала, що Білий дім готує указ, який наказує наглядовим органам перевіряти банки, що піддають клієнтів незаконній дискримінації.