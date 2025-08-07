Авторизация

Нова цінова стеля на російську нафту набуде чинності 3 вересня - Єврокомісія

 

Знижена гранична ціна на російську нафту, встановлена Євросоюзом у 18-му пакеті санкцій проти Російської Федерації, почне застосовуватися 3 вересня.

Про це Укрінформу повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

«Знижена гранична ціна на нафту діятиме 3 вересня 2025 року», - повідомила речниця.

Крім того, за її словами, 8 серпня запрацює ще один елемент санкційного пакета - заборона на фінансові операції щодо 22 додаткових російських банків.

Вона також нагадала, що більшість положень 18-го пакету санкцій проти РФ набули чинності в середині липня - після їх затвердження Радою Європейського Союзу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Європейський Союз затвердив черговий, 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, «один з найжорсткіших» на цей момент.

У цьому санкційному пакеті максимальну ціну на російську нафту було знижено з 60 до 47,6 долара США, а також було запроваджено автоматичний та динамічний механізм встановлення майбутнього ліміту ціни.

Гранична ціна має завжди бути на 15% нижчою за середню ринкову ціну на сиру нафту марки Urals за попередній звітний період.

Ця система була розроблена для адаптації граничної ціни до реалій нафтових ринків з метою збереження її ефективності за будь-яких ринкових умов.

Повідомлялося, що уряд Великої Британії також ухвалив рішення, яке знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара США.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

