США нарощують військову присутність у Фінляндії

США до кінця року збільшать свою військову присутність у Фінляндії.

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Фінляндії, передає "Європейська правда".

В середині липня до Фінляндії прибув підрозділ морської піхоти США. Солдати, розміщені в бригаді Уусімаа і Береговій бригаді, пробудуть у Фінляндії близько місяця.

Також до бригади Карелії прибули американські військові, завдання яких навчити фінських військових використанню та обслуговуванню американської техніки.

Заходи заплановані по всій Фінляндії до кінця року. Про наступні етапи та навчання буде повідомлено додатково.

Начальник стратегічного відділу Оборонних сил, генерал-майор Самі Нурмі вважає, що США доводять свою прихильність до співпраці з Фінляндією та країнами Балтії.

"Оборонне співробітництво між Фінляндією і США засноване на довгостроковому партнерстві та взаємодії в рамках НАТО. Присутність США - це не разова акція, а частина нашого постійного і поглибленого партнерства і союзництва. Це свідчення прихильності спільній обороні, а також безпеці Фінляндії та Балтійського регіону", - повідомили в Силах оборони Фінляндії.

Угода про оборонне співробітництво між Фінляндією та США (Defence Cooperation Agreement, DCA) дозволяє американським військам перебувати та проводити навчання на території Фінляндії. Минулого року угода набула чинності і тепер застосовується на практиці. Двостороння діяльність здійснюється відповідно до договору і на основі взаєморозуміння.

Американські військові можуть час від часу переміщатися і за межі гарнізонів та навчальних полігонів.

"Військовослужбовців і військову техніку США можна буде зустріти в різних частинах Фінляндії. Тут їм раді. Можливо, ми не відрізняємося майстерністю світської бесіди, але кивок або посмішка цілком підійдуть, якщо ви зустрінете військових на вулиці", - наводить слова генерал-майора Нурмі пресслужба армії.

Парламент Фінляндії 1 липня 2024 року одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією і США (DCA), за якою американська армія отримує право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

Парламент Швеції затвердив двосторонню оборонну угоду з США 19 червня 2024 року - це відбулося попри занепокоєння екологів і лівої опозиції щодо розміщення ядерної зброї на шведській території.