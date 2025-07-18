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АНАЛІТИКА

Велика Британія скоротить держборг завдяки інвестиціям у власні облігації

 

Державний борг Великої Британії скоротиться на сотні мільйонів фунтів стерлінгів завдяки урядовому агентству, яке інвестувало у державні облігації із погашенням цього року. Про це пише Bloomberg.

Йдеться про Комісію зі зменшення державного боргу (Commissioners for the Reduction of the National Debt), яка працює ще з 1786 року.

Цього року вона викупила державні облігації на суму 586 млн фунтів стерлінгів ($785 млн), термін погашення яких завершується у жовтні 2025 року.

Після викупу ці папери будуть "анульовані", тобто не повернуться на ринок, що дозволить трохи зменшити загальний борг країни, який нині становить близько 3 трлн фунтів стерлінгів.

Гроші на викуп надійшли з Національного фонду - це резерв, створений у 1927 році для погашення державного боргу. Початково фонд мав у розпорядженні лише 500 000 фунтів стерлінгів, але за майже століття сума збільшилась.

Утім, з часом стало зрозуміло, що повністю сплатити держборг його коштом неможливо, бо борг збільшувався також.

У 2023 році британський Апеляційний суд підтвердив рішення Високого суду 2022 року, яке дозволило передати кошти фонду комісії для зменшення боргу.

За словами Джо Вілан, секретаря й головного бухгалтера комісії, вона "час від часу викуповує державні облігації, коли це найбільш вигідно для скорочення боргу".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

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