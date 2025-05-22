Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

 

Державний секретар США Марко Рубіо утримався від того, щоб назвати президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем», заявивши, що його пріоритетом є переговори про припинення конфлікту в Україні.

Під час слухань у Конгресі представник Демократичної партії Білл Кітінг нагадав про гостру критику Рубіо щодо діяльності Путіна, коли головний американський дипломат був сенатором, і запитав його, чи вважає він досі Путіна «воєнним злочинцем».

«Я думаю, що ви можете подивитися на випадки, які там сталися, і, безумовно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір полягає в тому, щоб закінчити війну. Ми не можемо закінчити війну, не поговоривши з Путіним», - сказав Рубіо.

«Ми намагаємося закінчити війну... Відповідь - воєнні злочини були скоєні, без сумніву. І хто несе за це відповідальність - настане час і місце для цього. Але зараз завдання полягає в тому, щоб закінчити війну», - додав держсекретар США.

Комітет міністрів Ради Європи 14 травня підтримав створення спеціального трибуналу для України. За кілька днів до цього у Львові, де 9 травня в День Європи зібралися делегації 35 європейських країн (міністри закордонних справ, лідери України і Ради Європи), підписали заяву щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин - незаконна депортація дітей.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес