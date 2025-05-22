Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

Державний секретар США Марко Рубіо утримався від того, щоб назвати президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем», заявивши, що його пріоритетом є переговори про припинення конфлікту в Україні.

Під час слухань у Конгресі представник Демократичної партії Білл Кітінг нагадав про гостру критику Рубіо щодо діяльності Путіна, коли головний американський дипломат був сенатором, і запитав його, чи вважає він досі Путіна «воєнним злочинцем».

«Я думаю, що ви можете подивитися на випадки, які там сталися, і, безумовно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір полягає в тому, щоб закінчити війну. Ми не можемо закінчити війну, не поговоривши з Путіним», - сказав Рубіо.

«Ми намагаємося закінчити війну... Відповідь - воєнні злочини були скоєні, без сумніву. І хто несе за це відповідальність - настане час і місце для цього. Але зараз завдання полягає в тому, щоб закінчити війну», - додав держсекретар США.

Комітет міністрів Ради Європи 14 травня підтримав створення спеціального трибуналу для України. За кілька днів до цього у Львові, де 9 травня в День Європи зібралися делегації 35 європейських країн (міністри закордонних справ, лідери України і Ради Європи), підписали заяву щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин - незаконна депортація дітей.