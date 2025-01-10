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Нові санкції США ударять по поставках російської нафти в Індію, - Reuters
16:31 10.01.2025 |
Вашингтон вводить нові санкції проти російських танкерів. Водночас ці обмеження можуть вплинуть на постачання нафти до Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела нафтопереробної промисловості заявили, що санкції США проти російських танкерів вплинуть на постачання нафти до Індії.
За словами трьох анонімних індійських джерел, нафтопереробники очікують серйозних перебоїв через нові обмеження, спрямовані на скорочення доходів Москви. Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.
Джерела зазначили, що санкції стосуватимуться понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування, таких як "Інгосстрах" і "Альфастрахування".
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