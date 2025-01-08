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АНАЛІТИКА

Пентагон додав до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю

 

Міністерство оборони США внесло до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією КНР.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

У вівторок компанія Cosco Shipping Holdings Co. була внесена до Федерального реєстру США, як китайська військова компанія, згідно з визначенням Пентагону.

Також до реєстру потрапили China State Shipbuilding Corp. та China Shipbuilding Trading Co.

Хоча сам «чорний список» не передбачає конкретних покарань, натомість він застерігає американські фірми від співпраці з компаніями, які туди потрапили.

Зазначається, що Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більш ніж половину торгівельних суден у світі, тоді як американська галузь практично занепала за останнє покоління.

За даними суднобудівного брокера BRS, у першому кварталі минулого року на китайських суднобудівників припадало майже 60% світових замовлень.

США стурбовані таким домінуванням Китаю, оскільки судноплавні лінії і порти стають все більш важливими.

До останньої версії «чорного списку» також увійшли компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. і китайська нафтова компанія Cnooc Ltd.
Ключові теги: США, Китай
 

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