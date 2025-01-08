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АНАЛІТИКА

Туреччина допускає проведення військової операції проти курдських угруповань у Сирії, - МЗС

 

Туреччина може розпочати військову операцію у Сирії проти курдських збройних формувань. Анкара висунула певні умови для "Робітничої партії Курдистану", яку вважає терористичною організацією (PПК / YPG).

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Турецький чиновник наголосив, що Сирія повинна "вирішити проблему YPG".

"Ми як наша держава роками працюємо над цим питанням. Тепер, з новою реальністю, ми продовжуємо свій шлях за різними сценаріями. Найважливішим з них є: тепер нова адміністрація в Сирії, очевидно, повинна прийняти цю проблему та вжити необхідних заходів для забезпечення національної цілісності та регіональної цілісності своєї країни", - сказав він.

Глава МЗС Туреччини також висловився щодо "ультиматумів або умов" для курських угруповань на території Сирії.

"Якщо ви не хочете військової операції в регіоні ні нашої, ні нової адміністрації в Сирії, умови для цього зрозумілі. Ми подаємо ці умови дуже просто, правдиво, нічого і нікого не приховуючи. Які наші умови для вас? Міжнародні терористи з інших країн покидають країну. Керівний персонал PПK покидає країну. Керівництво терористичної організації має залишити Сирію", - розповів Фідан.

З іншого боку, додав він, сирійські курди, які не є членами "Робітничої партії Курдистану", повинні "брати участь і жити нормальним життям без будь-якої шкоди для свого життя та майна".

"Тобто нова сирійська адміністрація нам це гарантує. Тому що це серед наших умов", - йдеться в заяві турецького міністра.

Він наголошує, що життя та власність сирійських і курдських громадян "також будуть у безпеці, і вони приєднаються до нової адміністрації - вони там існуватимуть як рівні громадяни".

"Якщо щодо терористичної організації YPG не буде зроблено очікуване, буде зроблено те, що необхідно. Це військова операція", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав "один раз, скаже і вдруге".

"Але якщо результатів не буде, законним вибором стане військова операція (в Сирії - ред.)", - наголосив турецький міністр.

Нагадаємо, турецька армія час від часу завдає ударів по об'єктах "Робітничої партії Курдистану" (РПК) в Сирії, та інколи проводить аналогічні операції також в Іраці. Анкара називає цю організацію терористичною.

Зазначимо, що різні відгалуження РПК, а також сама ця партія, беруть на себе відповідальність за напади, вибухи тощо на території Туреччини. Зокрема, у жовтні 2024 року в "Робочій партії Курдистану" заявили, що їх так званий "Батальйон безсмертних" здійснив напад у Туреччині на оборонне підприємство TUSAŞ.

Також повідомлялося, що у червні минулого року турецькі ЗС ударами дронів вбили у Сирії чотирьох бійців підтримуваного США угруповання - "Сирійських демократичних сил". Анкара звинувачує цю групу у зв'язках із забороненими в Туреччині курдськими бойовиками.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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