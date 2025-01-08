Влада Казахстану заблокувала понад 3500 онлайн-криптообмінників

У 2024 році влада Казахстану закрила понад 3500 онлайн-криптообмінників, 36 офлайн-точок, дві піраміди, заморозила і конфіскувала активи на 4,8 млн USDT. Це випливає з пресрелізу Агентства Республіки Казахстан з фінансового моніторингу (АФК РК).

«Останніми роками ключову роль у схемах легалізації злочинних доходів відіграють незаконні криптообмінники, які дають змогу конвертувати криптовалюту у фіатні кошти і навпаки», - ідеться в публікації регулятора.

Як зазначили в АФК РК, подібні структури ніяк не ідентифікують клієнтів, а також не займаються виявленням підозрілих транзакцій. Нібито тому до їхніх послуг вдаються злочинці, включно з кібершахраями та наркоділками.

Також в агентстві зазначили, що блокування онлайн криптообмінників було здійснено у співпраці з Комітетом нацбезпеки і Міністерством культури та інформації Казахстану. Крім того, в релізі викладено деякі подробиці щодо закритих ресурсів і структур.

Зокрема, оборот 36 офлайн-криптообмінників становив 60 млрд тенге (близько $112 млн). У справі про піраміди владі вдалося повернути клієнтам $545 000 і заморозити ще близько $120 000.

У релізі підкреслюється, що АФК РК було розроблено якісь поправки, що передбачають заходи відповідальності для постачальників послуг у сфері цифрових активів, які не дотримуються правил у розрізі політики AML. Але про що саме йдеться, у дописі не уточнюється.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року з'явилася інформація, що влада Казахстану заблокувала доступ до сайтів деяких криптобірж, включно з Coinbase.