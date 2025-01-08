Іран намагається повернути з Китаю нафту на $1,7 мільярда, яка застрягла в портах

Іран намагається повернути 25 мільйонів барелів нафти, які вже шість років залишаються заблокованими в китайських портах через санкції, запроваджені тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що Трамп повернеться до влади 20 січня, і аналітики прогнозують, що він знову посилить санкції проти іранського нафтового експорту, аби обмежити доходи Тегерана, як це було під час його першого президентського терміну.

Китай, який заявляє, що не визнає односторонніх санкцій, у останні роки купував близько 90% іранської нафти з великими знижками, що дозволяло китайським нафтопереробним заводам заощаджувати мільярди доларів.

Однак блокування цієї нафти, вартість якої становить $1,75 мільярда за поточними цінами, підкреслює труднощі, з якими стикається Іран навіть на китайському ринку.

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання про заблоковану нафту, зазначило, що співпраця з Іраном є законною, але від подальших коментарів утрималося.

Попри жорсткі санкції з боку Заходу, Іран побудував глобальну тіньову мережу для торгівлі нафтою, використовуючи флот танкерів, що приховують свою діяльність. Більшість іранської нафти, яка продається до Китаю, перейменовується на неіранського походження під час транспортування до китайських портів.

Заблокована нафта, однак, була задокументована як іранська, коли Національна іранська нафтова компанія (NIOC) доставила її до китайських портів близько жовтня 2018 року, використовуючи винятки, надані адміністрацією Трампа, повідомили два з чотирьох джерел, знайомих із поставками.