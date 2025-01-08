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Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані
14:36 08.01.2025 |
Італії вдалось добитися звільнення журналістки Чечилії Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у столиці Ірану Тегерані.
Про це 8 січня заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда".
"Дипломатія і командна робота: Чечилія Сала повертається додому", - коротко написав він.
Невдовзі після того прем'єрка Італії Джорджа Мелоні деталізувала, що літак, яким журналістка повернеться додому, "вже у повітрі".
"Завдяки інтенсивній роботі через дипломатичні й розвідувальні канали влада Ірану відпустила нашу співвітчизницю, вона повертається додому в Італію. Я особисто повідомила про це батьків журналістки у телефонній розмові. Дякую усім, хто зробив це можливим", - написала Мелоні.
Нагадаємо, Чечилію Сала затримали в іранській столиці у середині грудня, коли вона знімала там репортаж.
Італія у зв'язку з цим викликала посла Ірану.
В МЗС Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалось повернути додому трьох затриманих там французів.
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