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Заступник міністра оборони України обговорив із делегацією Ради нацбезпеки США в Києві пріоритетні цілі на 2025 р.
14:43 08.01.2025 |
Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі в Києві обговорив з американською делегацією на чолі з директором із питань України Ради національної безпеки США Вінфілдом Свонтоном плани допомоги у сфері безпеки на 2025 рік та співробітництво в рамках спільних проєктів.
"Однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році. Серед пріоритетних цілей України у 2025 році залишаються зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу. Для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів", - повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів в галузі ОПК. Окрему увагу приділили подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів. Також синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.
Свонтон, зі свого боку, наголосив на важливості співробітництва між оборонними індустріями України та США і розвитку проєктів спільного виробництва, що зосереджуватимуться насамперед на посиленні власних спроможностей України.
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