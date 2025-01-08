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АНАЛІТИКА

ЗМІ: У Сенаті тягнуть з розглядом скандальної претендентки Трампа на посаду голови Нацрозвідки

 

Демократи у Сенаті США домагаються відкладення слухань, на яких розглядатиметься кандидатура скандальної Тулсі Габбард на посаду директорки Нацрозвідки США, натомість республіканці звинувачують своїх опонентів в іграх.

Про це стало відомо Axios, повідомляє "Європейська правда".

Джерела порталу розповідають, що сенатор Марк Ворнер, який є заступником голови сенатського комітету з питань розвідки, не погоджується на прохання Республіканської партії провести слухання щодо Габбард на початку наступного тижня.

Ворнер зазначив, що комітет ще не отримав від Габбард довідку з ФБР, декларацію про етичні норми або анкету перед слуханнями, зазначило джерело.

Згідно з правилами комітету, перевірка біографії має проводитися за тиждень до слухань.

Водночас інше джерело, близьке до Габбард, зазначає, що вона завершила процес перевірки біографії минулого тижня.

Видання наголошує, що без матеріалів або схвалення демократів слухання щодо Габбард можуть бути перенесені на кінець наступного тижня - якщо не пізніше.

Голова Комітету з розвідки Том Коттон (республіканець) "має намір провести ці слухання до дня інавгурації" Дональда Трампа, повідомив речник комітету в інтерв'ю Axios.

"Комітет з розвідки, кандидати і перехідний період старанно працюють над досягненням цієї мети", - зазначив він.

Водночас у команді обраного президента Дональда Трампа заявили, що їм "сумно бачити, як сенатор Ворнер і демократи грають в політику, нехтуючи безпекою американців і нашою національною безпекою".

Правила комітету передбачають, що слухання щодо затвердження кандидатури не можуть бути проведені раніше, ніж через сім днів після того, як будуть отримані "анкета, декларація про доходи та відповіді на додаткові запитання перед слуханнями".

Габбард продовжує зустрічатися з демократами в Сенаті перед слуханнями і планує зустрітися з Ворнером, а також іншими сенаторами-демократами з комітету з питань розвідки.

ЗМІ раніше повідомляли, що американська розвідувальна спільнота і їхні європейські колеги висловлюють занепокоєння з приводу намірів обраного президента США Дональда Трампа номінувати Тулсі Габбард на посаду глави Національного розвідувального управління.

Габбард скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".
Ключові теги: США
 

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