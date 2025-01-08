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Норвегія збільшить фінансування програм розмінування в Україні
12:37 08.01.2025 |
Уряд Норвегії збільшить на 164 млн норвезьких крон фінансування програми розмінування українських територій із застосуванням мінно-пошукових собак, повідомляє пресслужба норвезького уряду.
"У Ромнах (Україна) організація "Допомога норвезького народу" та Державна служба України з надзвичайних ситуацій створили навчальні центри для мінно-пошукових собак та кінологів. З 2022 року на полігоні професіоналізувалася і систематизувалася робота із забезпечення собак і кінологів найкращими умовами для участі в розмінуванні. У грудні уряд оголосив, що до 2025 року підтримку діяльності організації "Допомога норвезького народу" в Україні буде збільшено на 164 млн норвезьких крон", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки Програмі Нансена організація "Допомога норвезького народу" зарекомендувала себе як один із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, що допомагають у роботах із розмінування. Зусилля "Допомоги норвезького народу" передбачають, зокрема, навчання 14 собак-саперів і розвиток власного потенціалу України у сфері розмінування за допомогою собак.
"Міни не роблять різниці між комбатантами та цивільними особами. Розмінування рятує життя тут і зараз, але також рятує майбутні покоління від каліцтв і загибелі мирного населення. Організація "Допомога норвезького народу" має великий досвід у розмінуванні, і її зусилля є важливим внеском у безпечне майбутнє українського народу", - заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
В уряді Норвегії наголосили, що агресивна війна Росії проти України спричинила величезні страждання і створила проблеми, на вирішення яких Україні знадобиться багато років.
"Розповсюдженість мін і вибухових речовин на дуже великих територіях призвела до того, що діяльність важливих галузей українського сільського господарства було призупинено. Це впливає і на Україну, і на багато регіонів світу, які залежать від української сільськогосподарської продукції", - наголошується в повідомленні.
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