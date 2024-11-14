Санкції працюють: У Кремлі поскаржилися на відмову інших країн заправляти літак Путіна

Російський диктатор Путін змушений відмовлятися від особистих візитів до інших країн через проблеми із дозаправкою його літаків за кордоном.

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков розповів російському пропагандистському інформагентству ТАСС, коментуючи скарги керівника МЗС Росії Сергія Лаврова на проблеми із дозаправкою літака, передає The Moscow Times.

"Безумовно, візити глави держави опрацьовуються найретельнішим чином, отримуються всі необхідні гарантії. У випадку виникнення питань, звісно, це може ставати причиною для здійснення контактів на іншому рівні", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що у нього через санкції виникали проблеми під час дозаправки літака спеціального льотного загону "Росія". За словами російського міністра, у 2023 році, коли він мав замість Путіна летіти на саміт БРІКС у ПАР, трапилася "ціла історія" із дозаправкою літака для польоту назад.

"Виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країнам", - поскаржився Лавров.

За його словами, з такою ж проблемою він зіткнувся під час візиту до ще однієї країни БРІКС - Бразилії. Тоді Лаврову довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою літаком свого колеги Мауро Вієйри.

Зауважимо, що на обмеження закордонних візитів Путіна також суттєво вплинуло рішення Міжнародного кримінального суду (МУС), який у березні 2023 року видав ордер на його арешт у справі про незаконну депортацію дітей із окупованих територій України.

Санкції проти російської авіації

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та Євросоюз закрили небо для російських літаків, а також запровадили санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних повітряних суден та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

У підсумку російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних. За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% - до 693 повітряних суден. При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Замінити іноземний флот російська влада планувала власними літаками, запустивши амбітну програму розвитку авіапрому, але її строки зірвані. Зокрема, у 2025 році замість випуску запланованих 82 літаків тепер очікується лише 20 машин.