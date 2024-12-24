До Українського легіону в Польщі вже надійшло понад тисячу заяв - посол

До Українського легіону в Польщі надійшло вже понад тисячу заяв, очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого, заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ", - сказав Боднар в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз розширюється інформкампанія про діяльність легіону в різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками та роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.

"Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі", - наголосив Боднар.

Як повідомлялося, влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. У жовтні в польському місті Любліні стартував набір до лав Українського легіону. Нещодавно стало відомо, що в Україну вже почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, вони продовжать навчання.

Український легіон - це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном. Служба в легіоні здійснюється виключно на контрактній основі.