Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Українського легіону в Польщі вже надійшло понад тисячу заяв - посол
16:03 24.12.2024 |
До Українського легіону в Польщі надійшло вже понад тисячу заяв, очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого, заявив посол України в Польщі Василь Боднар.
"Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ", - сказав Боднар в ефірі національного телемарафону.
За його словами, зараз розширюється інформкампанія про діяльність легіону в різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками та роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.
"Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі", - наголосив Боднар.
Як повідомлялося, влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. У жовтні в польському місті Любліні стартував набір до лав Українського легіону. Нещодавно стало відомо, що в Україну вже почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, вони продовжать навчання.
Український легіон - це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном. Служба в легіоні здійснюється виключно на контрактній основі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До Українського легіону в Польщі вже надійшло понад тисячу заяв - посол
|Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Європа збільшить виробництво зброї для України — єврокомісар з питань оборони
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|В Україні розпочав роботу посол Китаю, - Зеленський
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
Бізнес
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»