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Ріст економіки США прискорився у третьому кварталі
14:34 24.12.2024 |
Зростання валового внутрішнього продукту США склало 3,1% у річному вираженні в третьому кварталі 2024 року.
Про це пише Associated Press із посиланням на дані Міністерства торгівлі.
Повідомляється, що у другому кварталі зростання економіки трималось на рівні 3%. Водночас американська економіка зростає темпами у понад 2% вісім із дев'яти останніх кварталів.
Споживчі витрати, на які припадає близько двох третин економічної активності США, зросли на 3,7%, що є найвищим показником із першого кварталу 2023 року.
У виданні додають, що це вище за попередню оцінку Міністерства торгівлі на третій квартал у 3,5%.
Експорт зріс на 9,6%. Бізнес-інвестиції зросли на 0,8%, але інвестиції в обладнання збільшились на 10,8%. Витрати та інвестиції федерального уряду зросли на 8,9%, включно зі зростанням видатків на оборону на 13,9%.
Зазначається, що безробіття залишається низьким на рівні 4,2%, хоча воно зросло з мінімуму за 53 роки в 3,4%, досягнутого у квітні 2023 року.
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