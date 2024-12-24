Ріст економіки США прискорився у третьому кварталі

Зростання валового внутрішнього продукту США склало 3,1% у річному вираженні в третьому кварталі 2024 року.

Про це пише Associated Press із посиланням на дані Міністерства торгівлі.

Повідомляється, що у другому кварталі зростання економіки трималось на рівні 3%. Водночас американська економіка зростає темпами у понад 2% вісім із дев'яти останніх кварталів.

Споживчі витрати, на які припадає близько двох третин економічної активності США, зросли на 3,7%, що є найвищим показником із першого кварталу 2023 року.

У виданні додають, що це вище за попередню оцінку Міністерства торгівлі на третій квартал у 3,5%.

Експорт зріс на 9,6%. Бізнес-інвестиції зросли на 0,8%, але інвестиції в обладнання збільшились на 10,8%. Витрати та інвестиції федерального уряду зросли на 8,9%, включно зі зростанням видатків на оборону на 13,9%.

Зазначається, що безробіття залишається низьким на рівні 4,2%, хоча воно зросло з мінімуму за 53 роки в 3,4%, досягнутого у квітні 2023 року.