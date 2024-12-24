Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, під час якої запросив його відвідати Україну.

"Поспілкувався з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами, зокрема продовольчої безпеки, логістики, сільського господарства, а також у створенні зернових хабів і гуманітарному розмінуванні.

Зеленський також повідомив, що українська сторона готує призначення посла України в Анголі.

"Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", - зазначив глава Української держави.