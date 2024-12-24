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Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну
15:52 24.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, під час якої запросив його відвідати Україну.
"Поспілкувався з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі у вівторок.
Він зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами, зокрема продовольчої безпеки, логістики, сільського господарства, а також у створенні зернових хабів і гуманітарному розмінуванні.
Зеленський також повідомив, що українська сторона готує призначення посла України в Анголі.
"Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", - зазначив глава Української держави.
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