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АНАЛІТИКА

Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну

 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, під час якої запросив його відвідати Україну.

"Поспілкувався з президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами, зокрема продовольчої безпеки, логістики, сільського господарства, а також у створенні зернових хабів і гуманітарному розмінуванні.

Зеленський також повідомив, що українська сторона готує призначення посла України в Анголі.

"Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", - зазначив глава Української держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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