Україна та Китай посилять співпрацю в галузі сільського господарства

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль обговорив із новопризначеним Надзвичайним і Повноважним послом Китаю Ма Шенкунем відкриття нових ринків для експорту та будівництво агропереробних підприємств з впровадженням китайських технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Ми бачимо потенціал у взаємній торгівлі. До прикладу, за 10 місяців цього року агроекспорт з України в Китай становив 1 млрд 250 млн доларів. А імпорт аграрних товарів з Китаю до України - понад 220 млн доларів», - зауважив Коваль.

Міністр також зазначив, що ще однією сферою співпраці є освітні проєкти в агросфері, де Україна готова як і ділитись досвідом, так і переймати нові знання. За його словами, агроосвіта є довготривалим мостом для співпраці між країнами.

Під час зустрічі сторони домовились про подальші контакти на рівні міністерств, а також аграрних асоціацій, для поглиблення взаємовигідної співпраці.