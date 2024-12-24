Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індійські НПЗ дивляться на Близький Схід через нестачу російської нафти
14:49 24.12.2024 |
Індійські державні нафтопереробники розглядають можливість виходу на ринок сирої нафти Близького Сходу, оскільки спотові пропозиції від їхнього головного постачальника з росії впали, повідомили три джерела з переробної галузі, що може підтримати ціни на нафту з високим вмістом сірки.
Трьом великим державним нафтопереробникам - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum - не вистачає 8-10 млн барелів російської нафти для завантаження у січні, повідомили Reuters джерела.
Нафтопереробники побоюються, що проблеми із забезпеченням російської нафти на спотовому ринку можуть тривати найближчими місяцями, оскільки власний попит москви зростає, і вона повинна виконувати зобов'язання за пактом ОПЕК.
Однак вони додали, що можуть використовувати свої запаси для задоволення потреб з перероблення сирої нафти у березні.
Два джерела сказали, що їхня компанія може отримати більше сирої нафти від постачальників з Близького Сходу за додатковими обсягами термінових контрактів або провести спотовий тендер на нафту з високим вмістом сірки.
IOC, провідний нафтопереробник країни, раніше оголошував спотові тендери на закупівлю кислих сортів у березні 2022 року.
Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року. російська нафта становить більш як третину імпорту енергоресурсів Індії.
Зі слів трейдерів, спотовий експорт сирої нафти з росії впав з листопада, оскільки її нафтопереробні заводи (НПЗ) відновили роботу після сезону ремонту, а погана погода перервала транспортну діяльність.
«Ми маємо вивчити альтернативні сорти, оскільки власний попит росії зростає, і вона має виконувати свої зобов'язання у рамках ОПЕК», - сказало інше з трьох джерел.
росія, союзник Організації країн-експортерів нафти, пообіцяла додатково скоротити видобуток нафти з кінця 2024 року, щоб компенсувати перевиробництво, яке було у неї раніше.
Крім того, більшість постачань від російської державної нафтової компанії «роснєфть» пов'язані з угодою з індійською приватною нафтопереробною компанією Reliance Industries Reuters, яка повідомила про це на початку цього місяця.
На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «роснєфті» з російських портів, залишаючи невелику пропозицію для спотових продажів, зазначили джерела Reuters на початку цього місяця.
Індія не має санкцій проти російської нафти, тому тамтешні нафтопереробники заробили на постачаннях, які стали дешевшими за конкурентні сорти завдяки штрафам принаймні на $3-4 за барель.
Джерела повідомили, що на ринку є трейдери, які готові постачати російську нафту за оплату в китайських юанях, але зазначили, що державні нафтопереробники припинили платити за російську нафту в китайській валюті після поради уряду минулого року.
«Не тому, що на ринку немає альтернативи російській нафті, але наша економіка постраждає», - сказало перше джерело.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До Українського легіону в Польщі вже надійшло понад тисячу заяв - посол
|Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну
|Білий дім розглядає можливість запровадити нові санкції щодо енергетичного сектора РФ - ЗМІ
|Індійські НПЗ дивляться на Близький Схід через нестачу російської нафти
|Ріст економіки США прискорився у третьому кварталі
|Україна та Китай посилять співпрацю в галузі сільського господарства
Бізнес
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»