Індійські НПЗ дивляться на Близький Схід через нестачу російської нафти

Індійські державні нафтопереробники розглядають можливість виходу на ринок сирої нафти Близького Сходу, оскільки спотові пропозиції від їхнього головного постачальника з росії впали, повідомили три джерела з переробної галузі, що може підтримати ціни на нафту з високим вмістом сірки.

Трьом великим державним нафтопереробникам - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum - не вистачає 8-10 млн барелів російської нафти для завантаження у січні, повідомили Reuters джерела.

Нафтопереробники побоюються, що проблеми із забезпеченням російської нафти на спотовому ринку можуть тривати найближчими місяцями, оскільки власний попит москви зростає, і вона повинна виконувати зобов'язання за пактом ОПЕК.

Однак вони додали, що можуть використовувати свої запаси для задоволення потреб з перероблення сирої нафти у березні.

Два джерела сказали, що їхня компанія може отримати більше сирої нафти від постачальників з Близького Сходу за додатковими обсягами термінових контрактів або провести спотовий тендер на нафту з високим вмістом сірки.

IOC, провідний нафтопереробник країни, раніше оголошував спотові тендери на закупівлю кислих сортів у березні 2022 року.

Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року. російська нафта становить більш як третину імпорту енергоресурсів Індії.

Зі слів трейдерів, спотовий експорт сирої нафти з росії впав з листопада, оскільки її нафтопереробні заводи (НПЗ) відновили роботу після сезону ремонту, а погана погода перервала транспортну діяльність.

«Ми маємо вивчити альтернативні сорти, оскільки власний попит росії зростає, і вона має виконувати свої зобов'язання у рамках ОПЕК», - сказало інше з трьох джерел.

росія, союзник Організації країн-експортерів нафти, пообіцяла додатково скоротити видобуток нафти з кінця 2024 року, щоб компенсувати перевиробництво, яке було у неї раніше.

Крім того, більшість постачань від російської державної нафтової компанії «роснєфть» пов'язані з угодою з індійською приватною нафтопереробною компанією Reliance Industries Reuters, яка повідомила про це на початку цього місяця.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «роснєфті» з російських портів, залишаючи невелику пропозицію для спотових продажів, зазначили джерела Reuters на початку цього місяця.

Індія не має санкцій проти російської нафти, тому тамтешні нафтопереробники заробили на постачаннях, які стали дешевшими за конкурентні сорти завдяки штрафам принаймні на $3-4 за барель.

Джерела повідомили, що на ринку є трейдери, які готові постачати російську нафту за оплату в китайських юанях, але зазначили, що державні нафтопереробники припинили платити за російську нафту в китайській валюті після поради уряду минулого року.

«Не тому, що на ринку немає альтернативи російській нафті, але наша економіка постраждає», - сказало перше джерело.