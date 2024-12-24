Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім розглядає можливість запровадити нові санкції щодо енергетичного сектора РФ - ЗМІ

 

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість запровадження чергових санкцій щодо енергетичного сектору РФ, повідомляє у вівторок The Washington Post (WP) із посиланням на джерела.

"Байден в останні тижні перебування на посаді обмірковує нові серйозні санкції проти енергетичного сектору Росії", - інформує видання.

На думку джерел WP, цей крок дав би майбутній адміністрації обраного президента Дональда Трампа "більше важелів впливу для перемовин із Путіним про припинення війни Росії з Україною".

За даними співрозмовників видання, США можуть запровадити санкції проти так званого тіньового флоту, що перевозить російську нафту, а також проти експортерів нафти з РФ, які раніше не перебували під санкціями.

"За словами джерел, варіанти, які розглядає адміністрація, також передбачають відкликання ліцензій, що дозволяють банкам займатися російськими транзакціями у галузі енергетики", - зазначає WP.

На початку грудня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти. Співрозмовники агентства зазначили, що президент тривалий час чинив опір цьому кроку через побоювання, що він може спровокувати різке зростання цін на енергоносії. Але у зв'язку з падінням цін на нафту та зростанням побоювань, що Трамп може спробувати примусити Україну до швидкого укладення угоди з РФ, нинішній очільник США готовий до більш агресивних дій, зазначали тоді співрозмовники агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9875
  0,0035
 0,01
EUR
 1
 43,6334
  0,0120
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7962  0,20 0,48 42,3696  0,08 0,20
EUR 43,5123  0,04 0,10 44,2931  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0200  0,04 0,10 42,0450  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес