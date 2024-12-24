Білий дім розглядає можливість запровадити нові санкції щодо енергетичного сектора РФ - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість запровадження чергових санкцій щодо енергетичного сектору РФ, повідомляє у вівторок The Washington Post (WP) із посиланням на джерела.

"Байден в останні тижні перебування на посаді обмірковує нові серйозні санкції проти енергетичного сектору Росії", - інформує видання.

На думку джерел WP, цей крок дав би майбутній адміністрації обраного президента Дональда Трампа "більше важелів впливу для перемовин із Путіним про припинення війни Росії з Україною".

За даними співрозмовників видання, США можуть запровадити санкції проти так званого тіньового флоту, що перевозить російську нафту, а також проти експортерів нафти з РФ, які раніше не перебували під санкціями.

"За словами джерел, варіанти, які розглядає адміністрація, також передбачають відкликання ліцензій, що дозволяють банкам займатися російськими транзакціями у галузі енергетики", - зазначає WP.

На початку грудня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти. Співрозмовники агентства зазначили, що президент тривалий час чинив опір цьому кроку через побоювання, що він може спровокувати різке зростання цін на енергоносії. Але у зв'язку з падінням цін на нафту та зростанням побоювань, що Трамп може спробувати примусити Україну до швидкого укладення угоди з РФ, нинішній очільник США готовий до більш агресивних дій, зазначали тоді співрозмовники агентства.