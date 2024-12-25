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АНАЛІТИКА

Уряд схвалив Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року

 

Кабінет міністрів схвалив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Стратегію розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку, передає Укрінформ.

Йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Євросоюзу та Молдовою. Також до Стратегії урядом було затверджено операційний план заходів для реалізації Стратегії.

Зазначається, що документ передбачає реконструкцію 29 пунктів пропуску та будівництво 17 нових, а також модернізацію залізничної інфраструктури, включаючи реконструкцію колій, мультимодальних терміналів та електрифікацію.

Серед основних цілей Стратегії - збільшення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури, запровадження спільного митного та прикордонного контролю з сусідніми країнами, цифровізація перетину кордону та створення мережі зон очікування.

Документом передбачається підписання угод про спільний контроль з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а також запровадження механізмів прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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