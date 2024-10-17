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ЗМІ: «Тіньовий флот» РФ залишає нафтові розливи у всьому світі
13:53 17.10.2024 |
Спільне розслідування видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" РФ залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Журналісти використали супутникові знімки неурядової організації SkyTruth та поєднали їх з даними про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler. Вони виявили витоки нафти, пов'язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу - від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.
Ці танкери також проходили через жваві судноплавні коридори, такі як Червоне море і Панамський канал. Це означає, що у випадку серйозної аварії може відбутися розрив міжнародних торгівельних шляхів.
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила виданню, що кораблі становлять "значну небезпеку" для морського середовища, й виявлені журналістами випадки це ілюструють.
Оскільки Росія перебуває під західними санкціями, все більше танкерів переправляють її нафту нелегально по всьому світу, ризикуючи створити потенційну екологічну катастрофу.
Москва організувала"тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.
Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності.
Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила нові санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.
У липні більше ніж 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.
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