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Китай планує рекордний випуск облігацій у 2025 році для порятунку економіки
13:58 24.12.2024 |
Китайська влада затвердила випуск спеціальних казначейських облігацій на 3 трильйони юанів ($411 мільярдів) у 2025 році. Це стане рекордним показником, інформують джерела reuters.
Так Пекін посилює фіскальні стимули для підтримки економіки, що переживає труднощі. План випуску суверенного боргу для 2025 року майже втричі перевищує цьогорічний обсяг у 1 трильйон юанів.
Очікується, що після вступу Дональда Трампа на посаду у січні 2025 року США значно підвищать тарифи на китайський імпорт, що посилить тиск на економіку Китаю. Пекін планує компенсувати ці ризики шляхом стимулювання внутрішнього попиту. Крім того, чимраз більші проблеми в секторі нерухомості, високий рівень боргу місцевих урядів і слабкий споживчий попит змушують Китай зосереджуватися на внутрішніх джерелах зростання.
Кошти спрямують на:
→ стимулювання споживання через субсидії на оновлення товарів тривалого використання, таких як автомобілі й побутова техніка для громадян;
→ оновлення обладнання для бізнесу - модернізацію великого промислового обладнання;
→ інвестиції в інноваційні сектори, такі як електромобілі, робототехніка, напівпровідники та зелена енергетика;
→ будівництво залізниць, аеропортів і сільськогосподарської інфраструктури;
→ зміцнення безпеки у стратегічно важливих сферах;
→ рекапіталізацію великих державних банків, які стикаються зі скороченням прибутків, зростанням проблемних кредитів і зменшенням маржі.
Випуск нових спеціальних казначейських облігацій складе 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік. Пекін націлений на економічне зростання у 2025 році на рівні близько 5% і розширення дефіциту бюджету до рекордних 4% ВВП.
Ці заходи свідчать про готовність китайської влади активніше використовувати боргові інструменти для підтримки другої за величиною економіки світу. Офіційно економічні цілі будуть затверджені на щорічному засіданні парламенту в березні.
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