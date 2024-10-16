Путін націоналізував найбільшого виробника консервів у Росії

Президент Росії Путін передав у тимчасове управління Росмайна компанії холдингу "Главпродукт", який є найбільшим виробником консервів у Росії.

Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, під контроль держави перейшли Балтійський консервний завод, Об'єднані консервні заводи, АТ "Орелпродукт" та Верховський молочно-консервний завод.

Власником усіх цих виробників було ТОВ "Промсельхозинвест", яким своєю чергою володіє зареєстрована в США компанія Universal Beverage Company.

Холдинг "Главпродукт" було створено 1999 року підприємцем Леонідом Смірновим. Він народився в СРСР, але у 1970-х переїхав до США та зайнявся бізнесом. 1995 року Смірнов повернувся до Росії, де спочатку налагодив випуск йогуртів, а потім - консервів.

Що "націоналізував" Путін

У квітні 2023 року Путін підписав указ, згідно з яким іноземні активи в Росії можуть бути вилучені в разі позбавлення російських власників майна у "недружніх" державах.

Першими під дію документа потрапили фінський енергоконцерн Fortum та німецький Uniper, у минулому найбільший покупець російського газу у Німеччині. У липні 2023 року, за аналогічною схемою свого російського бізнесу втратила французька Danone. Згодом її активи вирішили продати племіннику голови Чечні Рамзана Кадирова - Якубу Закрієву.

У грудні торік під управління Росмайна перейшла компанія "Рольф", зокрема акції основної юрособи дилера, що належали кіпрській Delance Limited.

Також була націоналізована "Балтика", якою володіла датська Carlsberg Group. Управління активом Путін доручив своєму старому знайомому, з яким займався дзюдо, - Таймуразу Боллоєву.

У квітні цього року Путін передав Росмайну активи сільськогосподарського холдингу "Агротерра", що належить нідерландській AgroTerra Holdings. У 2022 році компанія займала 15 місце в рейтингу найбільших землевласників Росії, складеному Forbes.

У липні під де-факто націоналізацію потрапили російські активи австрійсько-американського виробника упаковки Silgan Holdings, яка входить до п'ятірки найбільших у світі.

У квітні 2024 року Путін дозволив націоналізацію власності "бізнесменів-шкідників".

Націоналізація власності в бізнесу "виправдана в тих ситуаціях, коли активи були придбані в обхід, з порушенням закону і, більше того, використовуються на шкоду державі", заявив Путін.

Кого націоналізує влада РФ

Підвищений інтерес до вилучення приватних активів та перегляду підсумків приватизації у Генпрокуратури РФ виник давно, але після початку повномасштабної війни Росії проти України процес націоналізації набув "справжнього масового" характеру.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

За підрахунками "Нової газети.Європа" та "Transparency International - Росія", найчастіше влада РФ націоналізувала підприємства ВПК та машинобудування (7 позовів), харчової та рибної промисловості (7 позовів), а також порти (6 позовів) та нерухомість (6 позовів).

Лише у двох випадках перехід компанії у власність держави не відбувся у судовому порядку, оскільки Генпрокуратура Росії відмовилася від позову або уклала мирову угоду.

Як формальні причини для вилучення активів із приватних рук влада використовує звинувачення у незаконному володінні власністю (20 випадків у 2022-2024 роках) та порушенні антикорупційного законодавства (14 випадків).

Ще у трьох випадках прокурори просили визнати недійсними угоди чи створення бізнесу, пояснюючи це порушенням прав Російської Федерації. При цьому деякі позови не опубліковано або засекречено.