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Санкції працюють: Російські підприємці скаржаться на дефіцит сировини для виробництва холодильників і авто
23:12 22.08.2024 |
Російські виробники автомобілів, побутової техніки та будівельних матеріалів поскаржилися уряду на нестачу критично необхідної сировини, яку європейські та американські виробники припинили постачати після запровадження 14-го пакету санкцій Євросоюзу.
Відповідного листа на адресу російського міністра промисловості Антона Аліханова підписали понад 20 російських компаній, передає РБК.
Йдеться про поліметиленфенілізоціанати (МДІ; використовуються, наприклад, у виробництві монтажних пін, герметиків, наливних підлог, труб, комплектуючих для холодильників та автозапчастин), дефіцит яких на російському ринку виник після запровадження наприкінці червня цього року 14-го пакету санкцій ЄС.
Наразі МДІ у Росії у промислових обсягах не виробляються, а наявність цієї сировини на місцевому ринку на 100% залежить від імпорту, вказано у листі.
При цьому основні постачальники продукції з Європи, США та Японії припинили її постачання до РФ (імпорт з цих регіонів навіть після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну займав 60% ринку РФ). Водночас китайські постачальники не можуть задовольнити внутрішній попит і зменшують обсяги постачання МДІ на російський ринок, а іноді і повністю зупиняють експорт через проблеми з проведенням банківських платежів.
Російським промисловим підприємствам загрожує банкротство та встановлення виробництва через неможливість закупити критичне хімічне сиро за рубежем, у тому числі в "дружинних" країнах. Про це йдеться в листі, який уряд створив 20 великих компаній, в тому числі представників автомобільної галузі, будівельних підприємств і виробників побутової техніки.
Російські підприємці зауважують, що нещодавно найбільший постачальник із Китаю, компанія Wanhua Chemical Group, повністю припинив приймати замовлення на постачання сировини до Росії та Білорусі.
"Це рішення стало потрясінням для галузі, оскільки з урахуванням обмеженості складських запасів в учасників ринку та обмеженого терміну зберігання МДІ збереження цієї ситуації протягом кількох найближчих місяців спричинить ризики зупинки та банкрутства виробництв", - побоюються автори звернення.
Крім того, постачальники із Саудівської Аравії (як приклад наводиться компанія Sadara Chemical) досі не підтвердили можливість постачання сировини до Росії.
Крім Wanhua МДІ в Росію постачали німецька BASF, американські Huntsman та Dow, японська Mitsui Chemicals та Sadara із Саудівської Аравії.
Учасники російського ринку вже відчули перші наслідки нових санкцій, стверджує Олексій Горохов, виконавчий директор асоціації НАППАН (об'єднує виробників будівельних панелей).
"Вартість залишків ізоціанатів, які є в Росії, або їхня неофіційна доставка вже збільшилася більш ніж у півтора рази, і ціна щотижня продовжує зростати. Можливості використовувати не зовсім офіційні схеми постачання дуже обмежені, тому на ринку вже почалася паніка - всі намагаються знайти можливість якого постачання, і, відповідно, ціна піша вгору", - пояснює Горохов.
За його словами, залишків цієї сировини у Росії вистачить на два місяці, а замінити її у більшості сфер, де вона використовуються, нічим.
Представник російської асоціації торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки РАТЕК Антон Гуськов пояснює, що для більшості виробників холодильників ця ситуація становить велику проблему, оскільки без цього матеріалу неможливо виготовити піну, з якої виробляють теплоізоляція, а отже, і виготовити прилад.
Як повідомллося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.
Серед іншого, цей пакет вдосконалює заборону на імпорт російських алмазів, вже погоджену в 12-му пакеті санкцій. Роз'яснено, що ця заборона не поширюється на алмази, які перебували в ЄС або в третій країні (крім Росії) чи були відполіровані або виготовлені в третій країні до набрання чинності забороною.
Водночас дозволено тимчасовий імпорт або експорт ювелірних прикрас, наприклад для ярмарків або ремонту.
До того ж, цим пакетом продовжено на шість місяців (до 1 березня 2025 року) перехідний період, після якого стане обов'язковою система повної простежуваності для імпорту необроблених або відполірованих природних алмазів.
Крім цього, відстрочено заборону ювелірних прикрас, які містять російські алмази, оброблені в третіх країнах, до ухвалення спільного рішення про таку заборону країнами "Великої сімки".
Крім того, 14-й пакет санкцій передбачає обмеження щодо імпорту російського скрапленого газу. Зокрема, а також інвестиції, надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва LNG-проєктів у Росії.
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