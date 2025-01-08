Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша компанія Казахстану готова купити НПЗ "Лукойла" у Болгарії за $1 мільярд, – Bloomberg
15:59 08.01.2025 |
Державний казахстанський нафтогазовий холдинг "КазМунайГаз" претендує на придбання болгарського НПЗ у російського "Лукойла".
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомих з перебігом переговорів.
На придбання цього НПЗ у Болгарії також претендує угорська компанія Mol Nyrt, розповідав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні минулого року.
За інформацією співрозмовників агентства, основний акціонер Lukoil Neftohim Burgas AD - Litasco SA і його афілійовані структури вже отримали зобов'язуючі пропозиції від кількох потенційних покупців, серед яких "КазМунайГаз".
За словами одного із джерел, казахстанська компанія очікує, що процес продажу триватиме близько місяця, а ціна угоди може становити близько $1 мільярда. Хоча підконтрольна "Лукойлу" Litasco не перебуває під санкціями, умовою продажу є гарантія того, що гроші не будуть переведені в Росію, додав співрозмовник агентства.
Казахська державна компанія обговорює фінансування потенційного придбання НПЗ у Болгарії з Vitol Group, найбільшим у світі незалежним нафтотрейдером і великим гравцем у Казахстані.
При цьому "КазМунайГаз" вже переробляє казахстанську нафту на своєму нафтопереробному заводі Petromidia в сусідній Румунії.
Як повідомлялося, "Лукойл", друга за величиною нафтова компанія Росії, з 2023 року розглядає можливість продажу найбільшого в Південно-Східній Європі нафтопереробного заводу Lukoil Neftohim Burgas AD та пов'язаного з ним роздрібного паливного бізнесу в Болгарії, скаржачись на "дискримінаційні закони та інші несправедливі, упереджені політичні рішення щодо НПЗ".
Після вторгнення Росії в Україну європейські НПЗ збільшили імпорт казахської нафти. Зараз вони купують близько 80% нафти, що транспортується через Каспійський трубопровідний консорціум, у порівнянні з приблизно половиною до війни, свідчать підрахунки Bloomberg.
У 2023 році Болгарія вирішила заборонити імпорт російської нафти. У результаті частка нафти з Казахстану, що переробляється в країні, зросла приблизно до 40%, а решта надходить з Близького Сходу.
"КазМунайГаз" і "Лукойл" раніше домовилися інвестувати в розробку нафтових родовищ на Каспійському морі. "Лукойл" також володіє 5% акцій казахстанської компанії "Тенгізшевройл" під управлінням Chevron і 13,5% акцій Karachaganak Petroleum Operating B.V. в Казахстані.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільша компанія Казахстану готова купити НПЗ "Лукойла" у Болгарії за $1 мільярд, – Bloomberg
|Заступник міністра оборони України обговорив із делегацією Ради нацбезпеки США в Києві пріоритетні цілі на 2025 р.
|ЗМІ: У Сенаті тягнуть з розглядом скандальної претендентки Трампа на посаду голови Нацрозвідки
|Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані
|Влада Казахстану заблокувала понад 3500 онлайн-криптообмінників
|Іран намагається повернути з Китаю нафту на $1,7 мільярда, яка застрягла в портах
Бізнес
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт