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У липні надходження російського дизелю в країни Африки впали на 20%
17:15 21.08.2024 |
У липні обсяги надходжень російського дизпального й газойлів у порти інших країн скоротилися на 7%, до 4,27 млн тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Причиною зменшення постачань було скорочення виробництва на тлі сезонно високого споживання палива на внутрішньому ринку. Згідно з даними росстату, у червні на російських заводах було вироблено 6,78 млн тонн дизпального, це на 4% менше порівняно з травнем.
Туреччина й Бразилія, найбільші країни-отримувачі російських дистилятів, минулого місяця збільшили обсяги імпорту ДП і газойлів. У липні обсяги розвантаження палива в турецьких портах зросли на 2%, до 1,58 млн тонн. Надходження російського дизпального й газойлів у Бразилію минулого місяця зросли на 1%, до 950 тис. тонн.
Водночас постачання у країни Африки у липні скоротилися на 20%, до 1,17 млн тонн, а в країни Близького Сходу обсяги надходження дизелю й газойлів упали втричі - до 75 тис. тонн. Скорочення відвантажень російського палива на ці напрямки, з одного боку, зумовлено збільшенням продажів у Туреччину й Бразилію, з іншого - зростанням виробництва й експорту дистилятів на Близькому Сході. Зокрема останні три місяці зростає виробництво й експорт з НПЗ Al-Zour у Кувейті й на новому заводі Duqm в Омані.
Найбільші обсяги дистилятів, які надходили у порти інших країн у липні, було відправлено з приморська (1,87 млн тонн), новоросійська (1,12 млн тонн) й туапсе (452 тис. тонн).
За сім місяців обсяги надходжень російського дизельного пального й газойлів у порти інших країн зменшилися на 1%, до 27,8 млн тонн.
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