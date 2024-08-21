Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У липні надходження російського дизелю в країни Африки впали на 20%

У липні надходження російського дизелю в країни Африки впали на 20%

 

У липні обсяги надходжень російського дизпального й газойлів у порти інших країн скоротилися на 7%, до 4,27 млн тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Причиною зменшення постачань було скорочення виробництва на тлі сезонно високого споживання палива на внутрішньому ринку. Згідно з даними росстату, у червні на російських заводах було вироблено 6,78 млн тонн дизпального, це на 4% менше порівняно з травнем.

Туреччина й Бразилія, найбільші країни-отримувачі російських дистилятів, минулого місяця збільшили обсяги імпорту ДП і газойлів. У липні обсяги розвантаження палива в турецьких портах зросли на 2%, до 1,58 млн тонн. Надходження російського дизпального й газойлів у Бразилію минулого місяця зросли на 1%, до 950 тис. тонн.

Водночас постачання у країни Африки у липні скоротилися на 20%, до 1,17 млн тонн, а в країни Близького Сходу обсяги надходження дизелю й газойлів упали втричі - до 75 тис. тонн. Скорочення відвантажень російського палива на ці напрямки, з одного боку, зумовлено збільшенням продажів у Туреччину й Бразилію, з іншого - зростанням виробництва й експорту дистилятів на Близькому Сході. Зокрема останні три місяці зростає виробництво й експорт з НПЗ Al-Zour у Кувейті й на новому заводі Duqm в Омані.

Найбільші обсяги дистилятів, які надходили у порти інших країн у липні, було відправлено з приморська (1,87 млн тонн), новоросійська (1,12 млн тонн) й туапсе (452 тис. тонн).

За сім місяців обсяги надходжень російського дизельного пального й газойлів у порти інших країн зменшилися на 1%, до 27,8 млн тонн.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2975
  0,0484
 0,12
EUR
 1
 45,8980
  0,0785
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9780  0,06 0,16 41,6116  0,03 0,08
EUR 45,3780  0,07 0,16 46,1920  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,05 0,13 41,3400  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес