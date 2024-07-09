Близький до Кремля аналітичний центр прогнозує «тиху кризу» в економіці Росії

Росія може зіткнутися з "тихою кризою" в економіці в другій половині 2024 року, оскільки основні рушійні сили економічного зростання - споживання громадян і капітальні інвестиції - опиняться під загрозою через можливе підвищення Центробанком ключової ставки.

Про це повідомляє російське The Moscow Times.

Такого висновку дійшли аналітики близького до влади РФ Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

Зокрема, експерти зазначають, що попри номінальне прискорення зростання кредитного портфеля банків, його реальна динаміка сповільнюється через зростання інфляції. "Це вже є ознакою майбутнього охолодження", - пишуть аналітики.

На їхню думку, після можливого підвищення відсоткових ставок слідом за зростанням інфляції "позичальники, які мають високе боргове навантаження, можуть зіткнутися з неможливістю коштом залучення нових запозичень покрити виплати за раніше накопиченим боргом".

Такий сценарій у ЦМАКП назвали "тихою кризою", що виразиться в помірному зростанні простроченої заборгованості за невеликими кредитами і в низці вимушених реструктуризацій за великими позиками. Ба більше, концентрація кредитного портфеля і знижений рівень достатності капіталу в кількох системоутворюючих банків може потребувати їхньої докапіталізації.